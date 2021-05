40 millones en pérdidas por el último cierre hostelero

Las buenas noticias por fin han llegado al sector hostelero tras 45 días con los interiores clausurados en la capital. Su reapertura, anunciada ayer por la Junta, ha supuesto un «pequeño rayo de luz» recibido con «esperanza y alegría» por unos empresarios cuyo nivel de ahogo económico era «máximo» después de las restricciones que les han limitado el desarrollo de su actividad desde empezara la pandemia.

La Federación de Hostelería considera que el último cierre vivido es el que ha tenido mayores repercusiones económicas, sin contar los meses que estuvieron cerrados durante el primer estado de alarma. Su presidente, Fernando de la Varga, sitúa ese impacto en torno a los 40 millones de euros de pérdidas en el conjunto del colectivo, incluidos los hoteles. Explica que ha coincidido con épocas de una gran actividad turística, como la Semana Santa, los puentes de mayo en Madrid, además de la campaña de comuniones, que se han desplazado al alfoz.

Las restricciones continúan, aunque más aliviadas y es en ellas donde pone el foco la patronal al considerar que «se sigue dejando a muchos establecimientos fuera o con una capacidad mínima», haciendo referencia expresa al ocio nocturno al que «se continúa criminalizando y ya no se entiende». No obstante, prevé que cerca del 100% de la restauración retomará su actividad, con un aforo del 75% en salas con menos de 40 comensales y del 50% en caso de que se supere esa cifra. Una diferencia con la que discrepa puesto que se trata de espacios más amplios para guardar la distancia de seguridad, al igual que el hecho de que se mantenga la limitación de seis personas por mesa o agrupación de meses. Al respecto, avanza que se trata de una cuestión «que tendrá que debatirse» y que la patronal estudiará su «cobertura legal» debido a que en otras comunidades se ha establecido como recomendación pero no como medida obligatoria.

Las terrazas. El consumo en barra o de pie continúa prohibido, mientras que se mantiene el 75% de ocupación en las terrazas, algo que sorprende a De la Varga ya que confiaba en que se ampliara al 100% porque «hay capacidad para mantener la distancia y las medidas de seguridad». En cuanto a la ampliación del horario de estas (hasta la una de la madrugada y las doce en interiores), lo valora como «otro paso más en la desescalada» que amplía la capacidad de trabajo acorde con la meteorología. Estima que esta decisión responde al intento de controlar los botellones y reuniones no regladas, un mensaje que «llevamos repitiendo desde el principio porque estamos para ayudar y siempre hemos querido ser parte de la solución (...)».

