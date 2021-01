TCM celebra el 80 cumpleaños de la implacable Faye Dunaway

Cuando el Festival de Cannes eligió su imagen para el cartel de la edición de 2011, la definió como una actriz «con una elegancia y sofisticación eterna». Además, durante la segunda mitad de la década de los 60 y en los años 70 y 80, fue la intérprete ideal para dar vida en el cine a mujeres fuertes, independientes y decididas, personajes femeninos que plantaban cara y rivalizaban sin tapujos con los masculinos. Fuera de la pantalla ha sido siempre también una persona con un fuerte temperamento. En julio de 2019, a sus 78 años, fue despedida de la obra teatral Tea at five, que se iba a representar en Broadway, por crear un ambiente de trabajo hostil y peligroso para el resto del equipo, según explicaron los productores. Una de sus peculiares exigencias fue que nadie a su alrededor llevara ropa blanca porque ese color, según decía, le distraía.

El 14 de enero Faye Dunaway cumple 80 años y, a pesar de todo, TCM quiere festejarlo tal y como merece una de las mejores actrices de la generación de los 60. Durante toda la jornada los espectadores podrán disfrutar con algunas de las mejores películas de su carrera como Bonnie & Clyde. También se emitirán títulos como El compromiso, dirigida por Elia Kazan y que protagonizó junto a Kirk Douglas y Deborah Kerr; El caso de Thomas Crown, en donde tuvo como pareja a Steve McQueen y Network, un mundo implacable, por la que en 1977 logró el Oscar a la mejor actriz.

Dorothy Faye Dunaway tenía prisa por nacer y vino al mundo prematuramente el 14 de enero de 1941 en Florida. Estudió teatro en la Universidad de Boston y en 1962 comenzó a trabajar como actriz en la obra A man for all seasons.

En 1967 rodó sus tres primeras películas: La noche deseada, dirigida por Otto Preminger, protagonizada por Michael Caine y Jane Fonda; El suceso, junto a Anthony Quinn y, sobre todo, Bonnie & Clyde, que contaba la vida de dos famosos forajidos de los años 20.

La intérprete se convirtió en una de las actrices favoritas del público gracias a títulos como Pequeño gran hombre o Los tres mosqueteros. En 1974 Roman Polanski la eligió para hacer de pareja de Jack Nicholson en Chinatown, un filme que resucitó el gran cine negro norteamericano y por el que obtuvo su segunda nominación al Oscar. Era la favorita, pero los miembros de la academia eligieron a Ellen Burstyn por Alicia ya no vive aquí. Un Oscar que finalmente consiguió dos años después en Network, un mundo implacable.

Sin embargo, su carrera comenzó a decaer después de conseguir el galardón y no pudo sobreponerse a las críticas tras el estreno de Queridísima mamá, donde se puso en la piel de otra diva de fuerte carácter, Joan Crawford.

A pesar de los vaivenes, Faye Dunaway no se ha retirado nunca. En 2021 estrenará su último trabajo, The American Connection. Una de sus últimas apariciones también dio que hablar: fue en la ceremonia de los Oscar de 2017. Se cumplían 50 años del estreno de Bonnie & Clyde y anunció junto a Warren Beatty el Oscar a la mejor película. Dunaway dio como ganadora a La La Land. Minutos después se subsanó el error y la triunfadora fue Moonlight. Un año después la pareja volvió a la ceremonia y entregó la estatuílla a la mejor película, esta vez de forma correcta, a La forma del agua. La polémica ha acompañado siempre a la implacable Faye Dunaway, pero como ella misma dijo en una ocasión: «Sí, soy difícil de tratar, pero así me prestáis atención».