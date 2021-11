Los donantes de sangre piden volver a tener acceso a datos

La Federación de Donantes de Sangre de Castilla y León reclamó este sábado en Salamanca que la Consejería de Sanidad les permita acceder de nuevo a los datos de donaciones del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de la Comunidad. Un acceso que, según denunció hoy su presidente, el zamorano Jesús Murias, tiene vetado desde marzo de 2020 en virtud de la Ley de Protección de Datos.

Murias especificó en declaraciones a la Agencia Ical que es "el único pero" que pueden poner al Centro de Hemoterapia, cuyas reservas gozan de buena salud, según consideró. En caso de descenso de algún grupo sanguíneo concreto se encargan de difundir debidamente el aviso correspondiente sobre dicha escasez para realizar una "llamada especial". Sin embargo, sí lamentó que les impidan acceder a los datos de donaciones, pues "a los donantes les gusta estar en contacto con las hermandades, y viceversa".

En este sentido, Murias reivindicó la responsabilidad de la entidad que preside a la hora de tratar los datos de los donantes y recordó que ya trabajan con una empresa externa en ese área de actuación. "Nunca hemos tenido ningún problema con los datos. De hecho, si lo hubiera, soy yo quien tendría que responder ante los tribunales. Por lo tanto, nos cuidamos mucho de que no se haga un mal tratamiento de los datos", reflexionó. Además, dicha empresa, según el presidente , también considera que los datos "deberían ser facilitados", pues su dedicación se centra en "colaborar con las colectas". "Por más que hemos hablado con la Consejería sobre el tema, no entran y no sé si el tiempo lo resolverá", insinuó.

En esencia, el presidente de la Federación de Hermandades de Donantes de Sangre de Castilla y León celebró que la tarea que les corresponde como entidad, la de "promoción y divulgación" de la donación de sangre, está siendo realizada de manera satisfactoria. Especialmente, según indicó, porque han logrado" adaptarse a la realidad para conseguir al donante joven". En este caso, "utilizando el lenguaje que ellos usan". Es decir, las redes sociales. "Todas las hermandades tienen su web y sus perfiles en Instagram, Twitter y Facebook y trabajan con ellos", explicó Murias, reconociendo la importancia del relevo generacional en la donación de sangre, y más, en una Comunidad "tan envejecida", y "cada vez más", porque, según puso de relieve, los jóvenes "se van".

140 delegados

Murias realizó estas manifestaciones al inicio de una jornada que reunión en Salamanca a más de 140 delegados de las hermandades de donantes de sangre de Castilla y León. "Es un momento para reconocer, no solamente desde las asociaciones, sino también desde las instituciones, locales, provinciales y regionales, la labor de las hermandades", definió.

Asimismo, destacó "la fortuna" de contar con la presencia del presidente de las Cortes, Luis Fuentes, quien "es donante de sangre también", y según Jesús Murias, "tenía interés en compartir esta jornada en Salamanca". Además, el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, recibió en la Plaza Mayor a toda expedición junto a la teniente de alcalde, Ana Suárez, la concejala del Área de Salud, María José Fresnadillo, y el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, quienes también participaron en la foto de familia realizada en el ágora salmantina.

El objetivo de esta jornada, que en esta ocasión contó con la Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca, presidida por Fernando Barbero, como anfitriona, era, según sus palabras, "pasar un día de ocio y tiempo libre, a la vez que intercambiar impresiones entre los delegados". La jornada comenzó con la recepción de delegados en el Colegio Arzobispo Fonseca, donde pudieron compartir un café, para, posteriormente, dirigirse a la Plaza Mayor.

Una visita guiada a la ciudad, organizada por el Ayuntamiento de Salamanca, completó la mañana antes de celebrar la comida de confraternidad. Además, el consistorio salmantino, como miembro de honor de la Hermandad de Salamanca, iluminó la fuente de la Puerta de Zamora de color rojo, y dio la bienvenida a los delegados, mediante un mensaje en las pantallas luminosas de la ciudad.