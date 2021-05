«En ocho o nueve años la covid será un catarro»

Hace tres años decidió cambiar el rumbo a su vida profesional y tras una década en Nueva York trabajando codo con codo con el burgalés Adolfo García Sastre en el Hospital Monte Sinaí, Juan Ayllón (Burgos, 1981), biólogo molecular y virólogo, volvió a su ciudad donde, desde entonces, es el director del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Burgos y da clases de Salud Pública en el grado de Terapia Ocupacional, y de Bioética y Ética de la Investigación en Enfermería e Ingeniería de la Salud. «Tenía ganas de cambiar y reorientar mi carrera, me gusta mucho la docencia y allí era todo investigación. También quería más calidad de vida, aquí están mis padres y mis amigos del barrio de toda la vida. Además, me apetecía mucho volver a la UBU y pasar de la biología muy molecular del laboratorio -la mayor parte de mi carrera la he dedicado específicamente a la proteína NS1 de la gripe- a algo más amplio que es lo que enseño ahora, la salud pública, donde tanta influencia tienen los factores socioeconómicos, algo que cada vez me interesa más».

¿Qué les ha enseñado a los investigadores una pandemia como esta?

Todo el que ha trabajado con gripe -y se empezó a hacer en los años treinta del siglo pasado- tiene presente que va a haber más pandemias y nos hemos formado leyendo cosas de 1918 pero también de 1957 y de 1968, las otras pandemias de las que nadie se acuerda. Yo tuve la experiencia, justo cuando estaba empezando mi carrera investigadora, de que me tocara la de 2009, que fue todo un aprendizaje porque fue un momento más atípico que este de la covid en el sentido de que fue una pandemia en la que no pasó nada. Hasta entonces asumíamos que una pandemia de gripe iba a ser mala porque las tres anteriores habían sido malas pero llegó 2009 y nos demostró que no, que podía ser como una gripe estacional normal y corriente. Ahora ha venido una cosa parecida a una gripe, la covid, y no ha sido tan sorprendente porque lo que ha pasado era lo que nosotros sabíamos que ya había pasado y de forma mucho peor en 1918, pero no tan distinta como en el 57, es decir, una gripe mucho peor que una estacional que se expande por todo el mundo muy rápidamente.

Le confieso que no había oído hablar de las pandemias de gripe de 1957 y de 1968.

Pues la del 57, en términos absolutos, se parece mucho a lo que hemos tenido con la covid.

¿España resultó muy afectada?

Pues nadie lo sabe porque era una época en la que imperaba la censura más férrea, pero hay reportajes de la época con fotos de los muertos acumulándose en el metro de Berlín porque no había sitio en las morgues. En España en el 57 la gente estaba más preocupada porque Rusia había lanzado el Sputnik y en el 68 había otros muchos focos de atención como para fijarse en la gripe.

Me decía, entonces, que los que llevan años trabajando con la gripe sabían que algo así iba a pasar.

Eso es, se trata de un momento que todo virólogo está esperando y más si trabaja con un virus potencialmente pandémico como nosotros, aunque lo que no nos esperábamos es que la pandemia fuera causada por un coronavirus y no una gripe. Lo que es absolutamente distinto, y a mí me ha sorprendido aunque luego he pensado que lo tenía que haber previsto, es qué distinto es el sustrato y el contexto de esta pandemia con respecto a las anteriores. A mí lo que me ha impresionado es el mundo tan distinto que tenemos con respecto al de hace 50 años, cómo ha impactado la enfermedad por el tipo de sociedades que tenemos, por nuestra mentalidad, por el olvido absoluto que teníamos de lo que era una enfermedad infecciosa... Lo que no previmos fue el impacto monstruoso que iba a tener porque aun siendo grave esto ya no era 1918, y ese impacto solo se puede explicar por el sustrato sobre el que ha ocurrido con la globalización, las tecnologías de la información, el concepto que tenemos de salud, la inmediatez de todo, las sociedades envejecidas y con muchas comorbilidades... Fue la tormenta perfecta.

Lo que está claro es que no nos pilló preparados.

No. Pero ni a nosotros ni a nadie. Cultural y psicológicamente estábamos faltos de preparación y sanitariamente ningún sistema del mundo puede estar preparado para esto, ni debe estarlo porque están para atender los problemas normales, no puedes preparar un sistema para algo anormal que ni siquiera sabes si va a pasar. Lo que sí que nos pilló fue con un sistema sanitario que casi no llegaba a fin de mes y sin capacidad de adaptación, eso sí.

¿Aquí se le han visto las costuras al que siempre se ha llamado «el mejor sistema sanitario del mundo»?

Se han visto en todo el mundo pero aquí más porque el sistema sanitario es bueno pero no es el mejor del mundo sino que es el más eficiente, lo que quiere decir que cuesta muy poco y en este caso ha sido un hándicap porque no se tiene capacidad de adaptación. Pero, vamos, ningún sistema del mundo hubiera aguantado una pandemia de este tipo sin estresarse muchísimo y a veces, casi, colapsarse.

¿Cree que los efectos de los recortes de la anterior crisis también han podido influir?

Sí, sí, le pilló sin capacidad de adaptación y aunque se adaptó, lo hubiera hecho muchísimo mejor si no estuviera pensado para llegar a duras penas a fin de mes. Porque sabemos que en los años normales como pase una cosa rara en una provincia el sistema se te colapsa igual, es que se te colapsa por una temporada de gripe mala, que todos hemos visto fotos de gente en los pasillos, o como haya un accidente de autobús con 40 heridos. Pero esto es porque es un sistema que da muy buenos resultados para lo que cuesta, que le pagamos una miseria. El palo que se le dio en la crisis del 2008 y su gestión le ha dejado con muy poca capacidad de maniobra. Y bastante es lo que se ha hecho debido, entre otras cosas, a que los profesionales son muy buenos.

