«Hay partidos que intentan hacer batalla política con todo»

El año se presentaba favorable para Aitana Hernando en su primer ejercicio completo con mayoría absoluta, pero la crisis sanitaria ha alterado totalmente el guión. Aun así, la alcaldesa valora haber salvado gran parte de los proyectos.

Los datos epidemiológicos de las últimas semanas son preocupantes, ¿en que situación está ahora mismo Miranda?

Según las últimas conversaciones con la Consejería de Sanidad, parece que vamos mejorando poco a poco, aunque se mantendrá la vigilancia para garantizar el cumplimiento de las medidas, y en ese sentido apelo a la responsabilidad individual de los mirandeses.

Ha mantenido la lealtad institucional desde que comenzó la pandemia, pero últimamente ha dejado entrever su malestar con algunas decisiones regionales.

Lealtad sigo teniendo, pero no debe confundirse con sumisión, porque hay cosas con las que no estoy de acuerdo y creo que tengo que decirlo. Por ejemplo, no me ha gustado nada que se hablara de un cribado masivo y de la noche a la mañana se nos dijera que no se iba a hacer. También espero que la Junta reflexione sobre la hostelería o los gimnasios, porque el aumento de casos se ha producido cuando estaban cerrados, así que creo que ya ha quedado claro que no son el problema y que se les tiene que dejar trabajar.

¿Por qué Miranda ha pasado de ser un ejemplo a seguir en la primera ola a ser una de las ciudades con más contagios?

No creo que sea culpa de una administración o de otra, porque fuimos pioneros tomando medidas incluso antes de que se decretase el estado de alarma en marzo. He pedido varias veces una explicación y me han dicho que puede ser porque somos una ciudad fronteriza, con mucha comunicación con otras regiones..., pero la causa concreta nunca me la han dado.

El Ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano, pero, ¿realmente tiene mucho margen de maniobra ante una pandemia?

Sí, jugamos un papel importante en la gestión de esta crisis y en nuestro caso hemos hecho muchas cosas. Lo que me parece curioso es que la Junta nos haya remitido una circular diciendo que nos abstengamos de dar una serie de ayudas, como las de los autónomos, para las que no tenemos competencias. Aún así las hemos dado porque creemos que lo tenemos que hacer, igual que hemos aprobado otras medidas como aplazamientos de tasas, el plan de empleo o los bonos al consumo.

El balance de su primer año completo con mayoría absoluta está condicionado por la crisis sanitaria. ¿Cuáles han sido las notas positivas de este ejercicio?

Haber ejecutado el presupuesto de inversiones casi completo, porque en momentos como el actual, la obra pública genera empleo y reactiva la economía. De todas las obras acometidas, destacaría el centro social para personas mayores de la plaza de la España, aunque aún no lo hemos podido abrir por cuestiones sanitarias, el centro de protección animal que está muy avanzado, el albergue para mujeres transeúntes, el cerramiento de las pistas de tenis o la biblioteca de Cervantes.

¿Teme que la legislatura quede lastrada por la pandemia y no pueda ejecutar su programa electoral?

Sí me preocupa, pero vamos a seguir trabajando para ejecutar el máximo posible y adaptarnos a las circunstancias. Por ejemplo este año los comerciantes nos pidieron no acometer la reforma de Arenal y ese dinero lo hemos destinado a otras obras también necesarias. De todas formas, lo que más me preocupa es la situación laboral, porque destruir puestos de trabajo es muy rápido pero crearlos lleva muchos años de esfuerzo.

Miranda puede considerarse casi privilegiada, porque siguen llegando inversores a pesar de la crisis.

Miranda Empresas lleva mucho tiempo realizando una gran labor de promoción industrial y cada vez se ven más los resultados, aunque muchas veces hay que esperar a anunciar algunas inversiones por cuestiones de confidencialidad y entiendo que a la gente se le hace larga la espera. De las últimas en confirmarse destacaría Remaelectric, Serabur, Lucano o Equipos de Protección Miranda. A quienes dudan de que sí llegan inversiones, les invito a darse un paseo por los polígonos de la ciudad, no solo por Ircio, y lo verán con sus ojos, porque muchas ya están instaladas.

Si el coronavirus hubiera sido hace cinco años, ¿el futuro de la ciudad sería aún más incierto?

No lo sé con certeza, pero es evidente que desde 2016 se ha ido recuperando empleo y se ha hecho un gran trabajo de captación de inversiones.

Servicios Sociales ha sido la concejalía más relevante desde que asumió como alcaldesa, pero en esta segunda legislatura le ha dado más peso a Urbanismo.

Servicios Sociales es una prioridad y son un orgullo los reconocimientos que ha recibido el Ayuntamiento en esta materia, pero es cierto que Urbanismo ha logrado encontrar soluciones para asuntos que estaban enquistados desde hace tiempo como la reforma de la plaza de Alfonso VI

Uno de los reproches que se le hace con frecuencia es que carece de ambición para pensar un plan a futuro de la ciudad.

Si hablamos de lo urbanístico, el plan es el PGOU, pero si cada vez que hay un derrumbe en la Parte Vieja va a salir IU a decir que hace falta un plan específico... En el Casco Histórico se reformaron 370 viviendas, con el ARU se va a superar esa cifra en la zona Ebro Entrevías y nos gustaría convocar una cuarta fase. Pero hay que entender que tampoco podemos arreglar con dinero público viviendas privadas, porque las administraciones pueden colaborar aportando una parte a través de programas y ayudas, pero no todo, porque son los propietarios quienes tienen la obligación de mantener en condiciones los inmuebles.

¿Cómo le gustaría ver Miranda dentro de 20 años?

Me gustaría que las empresas que están reservando suelo estén funcionando a pleno rendimiento y la ciudad haya recuperado el esplendor que tuvo en su momento, también en lo ferroviario.

La subida de impuestos siempre es una medida impopular, pero con la que está cayendo cuesta entender que se incremente el IBI.

Era consciente de que nos iba a tocar tomar esa decisión en solitario porque son las consecuencias de tener mayoría absoluta. Si nos hiciera falta un voto seguramente algún partido, evidentemente no el que manda las alegaciones desde Mallorca, hubiera tratado de presionar para incluir sus propuestas a cambio de su voto favorable. Pero con mayoría absoluta, estas decisiones impopulares te las comes solo. El IBI se ha bajado durante años y se aprobaron bonificaciones fiscales, pero si vas reduciendo los ingresos y se mantienen los gastos municipales, en algún momento no queda más remedio que tomar esta medida. ¿Por qué el IBI? Porque es la joya de la corona, y las propuestas de otros partidos, son el chocolate del loro comparado con este impuesto. No te resuelven los problemas.

¿Están tan cerca del colapso las cuentas municipales como advierte la oposición? El equipo de gobierno ha admitido problemas de liquidez.

Si estuviesen tan mal no hubiera sido posible aplazar el cobro de impuestos y tasas o pedir un crédito a corto plazo de 2,5 millones. Es cierto que el Ayuntamiento necesita ingresos, porque desde el mismo momento que abres la puerta cada mañana hay unos gastos y además nosotros destinamos porcentajes muy importantes a determinadas carteras, como Servicios Sociales. Lo que no se puede pedir es bajar los impuestos y subir las ayudas pero no decir cómo hacerlo, que es el discurso que tienen algunos partidos.

La polémica suscitada por el IBI y el desfase presupuestario, ¿le llevó a plantearse cambios en su equipo de gobierno?

No, porque no creo que sea culpa de la concejala de Hacienda. Yo misma facilite al portavoz de IU, sin tener porqué hacerlo ya que no estaba en el expediente, el informe del que tanto se habló en su momento, ya que no teníamos nada que ocultar. En dicho informe faltaban muchos datos para calcular el presupuesto aunque luego ha dado la casualidad de que ha acertado.

¿La concejala de Hacienda le ofreció dimitir para calmar las aguas?

Tampoco. En política hay momentos en los que toca que te aticen y es lo que pasó, pero repito que no creo que tuviera culpa de nada.

Nada más ganar las elecciones aseguraba que iba a tender puentes a la oposición, pero en casi dos años aún no ha llegado a acuerdos en ningún tema de calado.

No comparto esa opinión, porque algunas de las medidas durante el coronavirus se han aprobado por unanimidad.

Pero al margen de los asuntos de la pandemia, se percibe un clima de confrontación permanente entre el PSOE y el resto de formaciones.

No nos engañemos, no es lo mismo gobernar con mayoría absoluta que necesitar apoyos para sacar adelante las iniciativas. Aún así hay cosas del presupuesto que coinciden con las propuestas de otros partidos, pero también hay grupos que quizá deberían moderar su discurso y tratar mejor al equipo de gobierno. Por ejemplo, en todos los años que llevo en política, nunca me había encontrado con una formación con la que tengas miedo a mantener una conversación privada en los pasillos porque sabes que a los 10 minutos se va a publicar en redes sociales. Es lo que hace Ciudadanos. Lamentablemente ahora hay partidos que pretenden hacer batalla política con absolutamente todo, y eso es algo a lo que nunca me había enfrentado.

¿Cuál cree que es su principal virtud y su peor defecto como alcaldesa?

Creo que mi principal virtud es la cercanía con los ciudadanos, porque me preocupo mucho de saber que piensan para tratar de mejorar. El principal defecto puede ser que le doy muchas vueltas a las cosas y debería tener la cabeza más fría para ser menos transparente.

Hay quienes le achacan que en ocasiones peca de soberbia.

Creo que no lo soy, y si en algún momento he tratado a alguien con soberbia pido disculpas. De todas formas, el mantra del autoritarismo y del rodillo se repite siempre en todos los ayuntamientos en los que hay mayoría absoluta.

¿Siente que las críticas se centran casi siempre en su figura en vez de apuntar al equipo de gobierno?

Es una estrategia de libro en política, tratar de desgastar a la cabeza o al candidato, pero en general creo que la oposición se refiere más al equipo de gobierno que a la alcaldesa. Al menos no percibo ese ataque personal.

Una de las fuentes constantes de conflicto en esta legislatura es la política de Personal.

Es algo que esperaba, porque hace años la oposición iba de la mano con el equipo de gobierno en materia de Personal para que no pudiese ser utilizada con fines políticos. La cosa se ha empezado a confundir cuando algunos concejales no asumen que ellos también son corporación y creen que son trabajadores, lo que aprovechan ciertos representantes sindicales para hacer más labor de oposición que laboral.

¿Cuesta más gestionar cuando hay un ambiente beligerante entre la plantilla?

Hay que distinguir la plantilla de determinados representantes sindicales. Además una cosa es ser beligerante y otra querer sacar a los que están gobernando, olvidando que les han votado los ciudadanos. Sin embargo, a pesar de lo que mucha gente pueda pensar o la imagen que se transmita, la mayoría de la plantilla intenta hacer bien su trabajo independientemente de quien gobierne.

El viejo refrán de las cosas de palacio van despacio parece pensado para Miranda, porque hay temas atascados desde hace años.

Sí, porque la administración pública está sometida a muchos controles y burocracia ya que el dinero es de todos.

Hay muchos contratos en prórroga forzosa, ¿es el retraso en la elaboración de pliegos uno de los déficit de su mandato?

Seguramente es una de las cosas a mejorar, aunque no es un problema exclusivo de Miranda ya que los trámites y plazos son farragosos en todos los ayuntamiento. Pero sí, reconozco que es algo que debemos mejorar.

Un Gobierno del mismo color, ¿ayuda a desbloquear asuntos pendientes a nivel nacional?

Sí, y con la liberalización de la AP-1 ya se vio que no es lo mismo que gobiernen unos que otros en Madrid, porque el PP tenía intención de prorrogar la concesión. Con la ampliación de la depuradora se están dando pasos, aunque admito que no tan rápidos como me gustaría, pero hay que recordar que antes de que llegara el PSOE era un proyecto olvidado en un cajón. También creo que al desarrollo del AVE hay que darle más celeridad, pero sobre todo no quiero que sea una moneda de cambio con otros partidos y comunidades autónomas, porque Miranda tiene un peso ferroviario histórico que debe mantener. Pero me gustaría decir que hay una cosa muy curiosa: a mi se me reclama que vaya a Madrid a exigir cosas para Miranda cuando otros portavoces no lo hacen en la Junta. Por ejemplo el PP, cuando gobernaba el país, votaba en contra de la depuradora y ahora le dice a los parlamentarios que pidan por ella. Aitana Hernando ha dicho siempre lo mismo y defiende los intereses de la ciudad sin importar quien gobierna.

Nunca ha tenido problemas en definirse como sanchista, incluso en las peores épocas. ¿Aprueba la gestión del Gobierno?

Sí. Siempre defendí que el pacto natural era con Podemos y hasta en plena pandemia se están aprobando grandes logros sociales para nuestro país, para los derechos y libertades de la personas. Quisiera que la gente más crítica con el Gobierno se parara a pensar cómo nos iría en estos momentos con un gobierno de derecha; no creo que el centro de las políticas hubieran sido las personas como lo están siendo ahora. La ultraderecha está usando las muertes hasta en vía judicial, algo que me parece realmente lamentable.