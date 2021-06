El Cid en el periódico The Times

El periódico The Times, de Londres, se ha hecho eco tanto en su edición impresa como online de un artículo sobre la figura de mío Cid publicado por el profesor de la Universidad de Burgos, David Peterson en el prestigioso Bulletin of Hispanic Studies.

En The Castilian Origins of the Epithet Mio Cid (Orígenes castellanos del epíteto mío Cid), el director del Área de Historia Medieval de la Universidad de Burgos sugiere que el epíteto Mio Cid, generalmente asociado con el exiliado Rodrigo Díaz y tradicionalmente considerado acuñado por los andalusíes, es en realidad una fórmula castellana, estrechamente asociada con combinaciones equivalentes como Mi Anaya o Mi Echa.

Para documentarse, Peterson ha analizado las colecciones diplomáticas de la Meseta Norte y elaborado un pequeño pero significativo dossier de referencias de este tipo. "Se observa que estos nombres vuelven a coincidir en su empleo como testigos genéricos. Situando mío Cid dentro de este marco onomástico más amplio nos permite consolidar tanto la cronología como la geografía del fenómeno, y así se revela un uso extendido en Castilla a finales del siglo XI y principios del siglo XII, inicialmente como epítetos honoríficos aristocráticos, antes de transformarse en nombres propios de persona a final de dicho siglo", explica.

El profesor Peterson destaca el impacto social y científico que está teniendo esta investigación a nivel nacional e internacional de una temática tan eminentemente burgalesa.