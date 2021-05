Lady Di, de nuevo en nuestras vidas por el fallo de la BBC

Fueron casi 23 millones de personas las que vieron el programa en el que Lady Di pronunció la frase "éramos tres en este matrimonio", en alusión a la relación que venían manteniendo su aún marido, el príncipe Carlos, y Camila Parker. Y hoy vuelve a nuestras vidas esa entrevista tras las últimas informaciones que se han emitido.

La investigación interna lanzada por la BBC sobre las circunstancias que rodearon la entrevista televisada concedida en 1995 por la princesa Diana, en la que reconoció sus problemas maritales, ha concluido que no se cumplieron "los estándares de integridad y transparencia" en la preparación de la misma, tal como venía denunciando la familia.

Las circunstancias en que se gestó esta entrevista, concedida al periodista Martin Bashir, han sido motivo recurrente de quejas por parte de la familia Spencer y su entorno, que incluso intentaron en vano que fuese la Policía quien examinase los hechos y no solo la BBC a nivel interno.

El hermano de la princesa Diana, Earl Spencer, siempre ha sostenido que Bashir mintió para obtener la entrevista, alegando por ejemplo que le enseñó extractos bancarios falsos con la intención de ganarse su confianza y que le presentara a su hermana.

Tras el rechazo del frente policial, confirmado en marzo, quedaba por conocer los resultados de la auditoría de la cadena, que encargó al 'lord' John Dyson que examinase los documentos de la época y entrevistase a las personas que pudiesen estar implicadas.

Dyson ha determinado que efectivamente Bashir enseñó los extractos falsos y que mintió sobre ello a la dirección de la BBC. El informe determina que el relato del periodista sobre lo ocurrido en 1995 es "increíble, poco fiable y en algunos casos falso".

Bashir ha pedido perdón por el uso de documentación falsa, pero se ha mostrado "inmensamente orgulloso de la entrevista". Según él, los polémicos extractos "no influyeron en absoluto en la decisión personal de la princesa Diana de conceder la entrevista", algo que en su opinión también quedaría acreditado en los documentos entregados a Dyson.

Según los resultados de la investigación, la BBC "no cumplió los estándares de integridad y transparencia que son su sello de identidad". El director general de la cadena, Tim Davie, ha reconocido que "el proceso para lograr la entrevista estuvo muy lejos de lo que el publico tiene derecho a esperarse", razón por la cual ha pedido perdón.

"Aunque la BBC no puede volver atrás después de un cuarto de siglo, podemos pedir un perdón completo e incondicional", ha dicho Davie, que ha lamentado no solo las circunstancias en sí de la entrevista, sino que la cadena no hubiese intentado "llegar al fondo de lo que ocurrió" mucho antes.

La BBC ha prometido disculparse "directamente" con todas aquellas personas que se hayan visto afectadas directamente por las posibles irregularidades, si bien no ha aclarado quiénes. También ha anunciado que devolverá todos los premios recibidos por la entrevista, emitida dentro del programa Panorama