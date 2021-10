La industria no espera los chips y negocia ERTE para 2022

La crisis mundial por la falta de microchips o semiconductores, que provoca que empresas de todo el planeta estén pendientes de la llegada a tiempo de esas pequeñas placas de silicio o selenio, tiene todos los visos de prolongarse aún mucho tiempo. Compañías de la talla de Lear oGrupoAntolín pactaron ERTE preventivos a principios de año hasta el 31 de diciembre para proteger a sus empleados por los posibles parones en las cadenas de montaje de los vehículos que se avecinaban.

Sin embargo, el panorama que se abre a partir del próximo 1 de enero no es nada halagüeño, por lo que otras firmas ya están planteando a sus trabajadores expedientes que se apliquen a lo largo del 2022.Es el caso de firmas comoEdscha, Cropu o Benteler, donde ya se negocian protocolos cuya fecha de expiración no sería anterior al 30 de junio de ese ejercicio. Todas estas ya contaban con un expediente de regulación temporal de empleo en vigor, pero una vez caducados y vistas las circunstancias y el futuro a corto y medio plazo, no han tenido otro remedio que renegociar los plazos del mismo para tratar de capear el temporal. La variación del máximo de días que la dirección de cada empresa puede incluir a sus trabajadores cambia en función de los paros previstos por sus clientes.

