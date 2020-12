Enero vive el cine en Movistar+

Tras las celebraciones navideñas, Movistar+ retoma los estrenos de cine, con cintas de aventuras como La increíble historia de David Copperfield o un espeluznante thriller psicológico de la mano de Sarah Paulson.

La increíble historia de David Copperfield

Original vuelta de tuerca a la historia de David Copperfield, el niño abandonado por su padrastro que termina convertido en un conocido escritor de la Inglaterra Victoriana. Narrada en forma de sátira por el director y coguionista Armando Iannucci (nominado al Oscar por su guion de In the Loop), esta peculiar adaptación de la novela escrita por Charles Dickens en 1849 está protagonizada por Dev Patel (Slumdog Millionaire), al que acompañan otros nombres conocidos nombre de la pequeña y la gran pantalla como Tilda Swinton, Hugh Laurie, Peter Capaldi, Ben Whishaw y Gwendoline Christie.



Along With The Gods

Las dos entregas de esta película surcoreana que une fantasía, aventuras, acción y drama para narrar la historia de un bombero que, tras morir, es escoltado al más allá para ser sometido a siete juicios en 49 días, y así decidir si su vida lo hace merecedor de la reencarnación. Rodada como una única película, pero estrenada en dos partes, la cinta adapta la webtoon Along With the Gods, de Joo Ho-min. Una nueva y excepcional muestra de que el cine de Corea del Sur es uno de los más pujantes del escenario cinematográfico actual.

Small axe

Movistar+ estrena en exclusiva para televisión la antología de cinco películas escritas y dirigidas por el realizador Steve McQueen, inspiradas en episodios reales sufridos por la comunidad negra de Londres entre los años 1962 y 1989. Una estupenda colección que está siendo señalada entre lo mejor de la producción internacional durante el año 2020.



Fisherman’s Friends

Optimista comedia británica protagonizada por 10 pescadores de Cornualles y el grupo de folk no profesional del que forman parte. Basada en una historia real, encabezan el reparto de la película James Purefoy, Daniel Mays y Tuppence Middleton. Fisherman’s Friends (Música a bordo) es la segunda cinta del inglés Chris Foggin y cuenta con una estupenda y curiosa banda sonora formada por las canciones del grupo protagonista, muchas de ellas antiguas salomas (sones que los pescadores utilizan para hacer más fáciles las faenas).

Mamá te quiere

Sarah Paulson, todo un icono del suspense actual gracias a su trabajo en American Horror Story y Ratched, interpreta a una madre con un oscuro secreto en este thriller psicológico inspirado libremente en la historia real de Gypsy Rose y Dee Dee Blanchard: una madre que provocaba enfermedades a su hija para poder dedicar su vida a cuidarla. Según el director de Mamá te quiere, Aneesh Chaganty, «es un filme sin florituras sobre una madre y una hija que descubren que no se conocen tan bien como pensaban. A partir de ahí empieza a rodar la historia».

Una pastelería en Notting Hill

Comedia dramática británica en la que una chica joven decide pedir ayuda a la mejor amiga de su madre y a su excéntrica abuela para cumplir el sueño de su difunta madre de abrir una pastelería en Notting Hill: una tienda llena de amor, esperanza y coloridos pasteles. Protagonizada por Celia Imrie, Shannon Tarbet, Shelley Conn, Rupert Penry-Jones y Bill Paterson.

Knight Of Cups

El viaje de autodescubrimiento de un guionista de Hollywood tan exitoso como abatido es el centro de este drama dirigido por Terrence Malick y protagonizado por grandes nombres del cine actual como Christian Bale, Cate Blanchett, Natalie Portman o Antonio Banderas.