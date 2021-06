Aconauto prevé una posible alza del precio de los vehículos

El encarecimiento de todo tipo de materias primas tras la reactivación de las economías mundiales una vez se ha superado el impacto inicial de la pandemia, unido a la acuciante falta de microchips para la automoción, tiene preocupado al sector de los concesionarios. La patronal burgalesa, Aconauto, reconoce que existe mucha incertidumbre entre sus asociados, que esperaba cosechar durante el segundo semestre del 2021 unos resultados positivos. «Al no haber gente produciendo ni materias primas reproducidas todo se está retrasando», asegura su presidente, Carlos Arce, que prevé unencarecimiento en términos generales al registrarse más demanda que oferta.

«La gente se está aprovechando e inflando los precios», admite Arce, que no solo pone el foco sobre la automoción, sino en la economía en su conjunto. Madera, acero, aluminio, chapa... muchos productos registran estos días valores pocas veces vistos, amén del incremento del precio de la luz o del combustible. Esta misma semana, la gasolina ha crecido su valor en más de un 20%, mientras que el gasóleo ha aumentado un 22%. Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros con gasolina cuesta casi 75,6 euros. Según los datos difundidos ayer jueves por el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), la gasolina se vende a una media de 1,374 euros el litro, mientras que el gasóleo lo hace a 1,238 euros.

Sector al ralentí. Destaca Carlos Arce que la figura del ERTE ha ayudado a muchos concesionarios a no tener que recortar sus plantillas, un hecho que no todos han podido contener. En la actualidad son cerca de un millar los trabajadores que emplea el sector en toda la provincia.

Admite el presidente de Aconauto que el departamento de ventas es uno de los que más despacio se están recuperando, dada la lenta reactivación de las operaciones de venta en Burgos y en todo el país. También hay todavía Expedientes de Regulación Temporales de Empleo en figuras no productivas, así como en áreas como los recambios. «No estamos en expansión ni cogiendo gente. Los pocos que se pueden dar son por temas de verano y vacaciones. Vamos con cautela», sentencia.