«Me exigen dinero a diario. Me quiero ir de mi casa»

La historia de la okupación del número 45 de la calle Santa Clara es la del mundo al revés. El propietario de uno de los pisos, que lleva dos años sufriendo la presencia de estos inquilinos ilegales, no aguanta más la presión y ha decidido marcharse de su propia casa. Pero no lo tiene fácil. Trabaja, sí, pero su sueldo -vive solo- no le da para pagar dos viviendas, de manera que ha acudido al Ayuntamiento para solicitar una ayuda social con la que «poder alquilar al menos una habitación». «Necesito un lugar donde estar tranquilo porque ya no puedo más», se lamenta entre sollozos.

Este burgalés, que prefiere mantenerse en el anonimato, es uno de los tres propietarios de viviendas que aún residen en Santa Clara 45.

