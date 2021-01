Manzanedo, muy molesto con el comunicado de los jugadores

Pepe Manzanedo se mostró muy molesto con el comunicado de los jugadores transmitido a través de la AFE, en el que se reclamaba al BCF Promesas el pago de las deudas contraídas hasta ahora. El presidente del Burgos Promesas recordó que el abono de estas cantidades corresponde al Burgos Club de Fútbol, tal y como está recogido en el convenio que ambas entidades firmaron el pasado mes de mayo.

«Me ha sentado mal», aseguró el dirigente. «El que tiene que hacerse cargo de las nóminas es el Burgos CF, no nosotros, que lo que hemos intentado desde el principio es defender y ayudar a la plantilla. Me ha parecido lamentable porque al final los que salimos perjudicados somos nosotros, que no tenemos ninguna culpa».

Pepe Manzanedo, y varios miembros de su directiva, se reunieron el pasado domingo, antes del comienzo del partido ante el Oviedo Vetusta, con Antonio y Franco Caselli. En dicho encuentro, el presidente del Promesas reclamó al propietario del Burgos el pago de las deudas pendientes, tanto las correspondientes a la plantilla del filial (según él algo más de 130.000 euros), como a la utilización de las instalaciones de la ciudad deportiva (60.000 euros). Manzanedo aseguró a Diario de Burgos que Caselli le confirmó que esta semana podría estar saldada parte de esta deuda.

Pepe Manzanedo lamentó que el Burgos CF no haya cumplido gran parte de sus obligaciones económicas del convenio firmado el pasado mes de mayo y recordó que el incumplimiento del contrato por una de las dos partes puede dar lugar a la rotura de este acuerdo, tras un periodo de 15 días de su comunicación. Y esta situación puede provocar que este viernes, 15 de enero, el Promesas impida a la primera plantilla del Burgos CF entrenar en sus instalaciones (...).

