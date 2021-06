La cúpula de Vox aconseja no asumir concejalías en Aranda

Los dos concejales de Vox en el Ayuntamiento de Aranda de Duero, Vicente Holgueras y Sergio Chagartegui, todavía no han decidido si entrarán en el equipo de gobierno y aceptarán las concejalías de Personal y Medio Ambiente que la semana pasada les asignó la alcaldesa de la capital ribereña, Raquel González, en el marco de la reestructuración que ha emprendido coincidiendo con el ecuador del mandato. El portavoz de la formación conservadora, Vicente Holgueras, asegura que tras una consulta a la dirección de Vox, su recomendación ha sido que no acepten las citadas concejalías.

"Vox, como un buen padre de familia, entiende que este momento no es el más oportuno y lo ven como una estrategia del Partido Popular para desgastar a los concejales de Vox", explica, si bien precisa que la decisión final la tomarán él mismo y su compañero, Sergio Chagartegui, puesto que "el acta de concejales es nuestra".

En estos momentos, ambos ediles se encuentran analizando la situación. En la lista de pros y contras que están elaborando, Holgueras tiene claro que "desempeñando funciones de gobierno y un trabajo dentro de una concejalía haces más labor que en la oposición, donde no tienes ese poder real". Asegura que no teme que entrar en el equipo de gobierno cuando restan dos años para las próximas elecciones les pueda pasar factura en las urnas ya que precisamente esos dos años, "que en realidad se reducen a uno porque en el último empieza la precampaña", son un margen escaso y "el desgaste sería mínimo". "No tengo ninguna ambición personal de seguir, ni vivir de esto", remata al respecto.

En cualquier caso, Holgueras subraya que tomarán una decisión cuanto antes: "Lo tenemos que resolver ya, no puede pasar de esta semana". Defiende que no quieren perjudicar el funcionamiento del Ayuntamiento de Aranda y que el hecho de que la alcaldesa les haya asignado Personal a él y Medio Ambiente a Chagartegui en lugar de Cultura y Juventud como se dijo en junio de 2019 estaba pactado. "Vimos que estas áreas las estaba llevando Emilio Berzosa razonablemente bien, de hecho, le felicité personalmente por la campaña que hizo estas navidades, así que entendí que podía ser más útil en Personal", indica Holgueras, añadiendo que con su compañero de filas sucedió algo similar.

Si finalmente decide asumir estas competencias, Holgueras pone en valor su capacidad de resolución en un departamento como el de Personal con una intensa carga de trabajo en la que tendrá que asumir la negociación del convenio de bomberos para recuperar el servicio de retén o la consolidación de los puestos de trabajo, entre otros.

"Sin excusas". Preguntado por cómo cree que la alcaldesa podría tomarse un ‘no’ por respuesta, Holgueras recalca que González ha estado "dos años sometida a un régimen de partido que ha acatado a pies juntillas" e indica que "tendrá que asumirlo como nosotros acatamos su decisión de 2019". En caso de rechazar las concejalías, asegura que defenderán "con naturalidad" que han seguido los consejos de su partido y no se escudarán en "excusas vanas".