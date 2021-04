Un pueblo llamado Franco

Los ayuntamientos reciben muchos requerimientos, pero en el del Condado de Treviño seguro que se sorprendieron cuando llegó una carta del Senado para saber si Franco, uno de los 47 pueblos encuadrados en el municipio, incumplía la Ley de Memoria Histórica. Una vez pasó la sorpresa contestaron e indicaron que la junta vecinal aparece por primera vez en el archivo histórico municipal en 1797, por lo que el dictador nada pintó en el bautizo de este rincón del enclave.

Pese a que sirvió para resolver las dudas, la fecha aportada por el Ayuntamiento se queda muy corta. Así lo explica Roberto González de Viñaspre, filólogo, experto en toponimia histórica y miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca. Este estudioso aclara que en los primeros escritos aparece como dos pueblos «y los dos se documentan en el año 1025 en un documento que se llama la Reja de San Millán», en referencia al famosos monasterio del que dependían estas tierras.

Una de las demarcaciones de esta área de influencia era la cuenca del Ayuda que vertebra el Condado de Treviño y que pasa por Franco. En esa primera referencia «aparece con la forma Prango», indica González de Viñaspre. Sobre las hipótesis sobre el origen reconoce que «hay teorías para distintos gustos y no hay unanimidad», pero la más afianzada es que «Franco proceda de un sentido de libre o exento de pago, pero no hay ningún dato histórico que lo confirme».

Otra teoría puede estar relacionada «con el nombre Franco, que en la Edad Media era de personas». Además hay opciones más remotas, como la vinculada a «los francos y que esté relacionado con algún tipo de presencia, pero tampoco le doy mucha credibilidad a esto último», recalca el experto, que reitera en que «nos movemos con algo de muchos siglos de historia y que no tiene nada que ver con los derroteros de la época contemporánea».

El origen de Franco es en cualquier caso más antiguo del siglo XI y González de Viñaspre determina que «este tipo de poblamiento son habituales en el Condado, como núcleos muy pequeños que se han mantenido». Dentro de la llanada alavesa, repara en que existen espacios de las mismas características y sostiene que su origen «surgió entre los siglos VII y VIII».

La sorpresa de González de Viñaspre coincide con la de los vecinos, que ajenos a la polémica mantienen su día a día. José Antonio y Fernando son de los pocos «del pueblo de toda la vida» y ambos tienen claro de que nada tiene que ver con Francisco Franco. El origen tampoco lo tienen claro del todo, pero saben que «tiene que ver con que era una zona franca para los impuestos», afirma José Antonio. Dos vecinas, Clara y Nekane, son de las urbanizaciones nuevas junto a la carretera. Ellas viven en Vitoria y reconocen que alguna broma sí que han escuchado sobre Franco, pero entienden que el pueblo está libre de los incumplimientos de la Ley de Memoria Histórica.

En el departamento de Turismo del Condado remarcan el valor de su iglesia, la de San Esteban, que «tiene una representación de unos guerreros y restos románico del siglo XIII», aunque los vecinos lamentan que el olvido provoca que el templo esté al borde del derrumbe por su mal estado.

También sucede lo mismo con «El Molinacho» una vieja edificación en la que «se supone que es donde estuvo el Cid, porque doña Jimena se alojó en esa casa y en teoría veraneaba aquí», como ha quedado reflejado en el libro de Curiosidades Históricas del Condado de Treviño, escrito por Venancio Mateo y publicado por la Institución Fernán González.