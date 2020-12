Antidopaje prohíbe a Rusia competir en los Juegos de Tokio

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) redujo de cuatro a dos años la sanción que pesaba sobre la Agencia Rusa Antidopaje (Rusada), pero mantiene la prohibición de que el país compita con bandera propia en los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene y en los de Invierno de Pekín de 2022.

Inicialmente, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) había impuesto una sanción de cuatro años a Rusia, que recurrió ante la máxima instancia de la justicia deportiva. Después de un proceso que ha contado con 50 partes intervinientes, incluidos el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Paralímpico Internacional (IPC), el TAS dictaminó «por unanimidad que la Rusada no cumplía con el Código Mundial Antidopaje».

Como consecuencia, el TAS determinó una serie de medidas que estar0án en vigor desdeayer y hasta el 16 de diciembre de 2022, la más importante de ellas que Rusia no podrá competir como país en ninguna competición olímpica ni en ningún campeonato mundial sujeto a la normativa de la AMA.

Sin embargo, los deportistas rusos sí podrán participar en dichos eventos siempre que no estén sujetos a suspensión impuesta por una autoridad competente y que en su uniforme no figure la bandera rusa, sino las palabras «atleta neutral o independiente». Además, el himno nacional ruso no podrá sonar en ningún momento.