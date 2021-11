CaixaBank facilitará regalos de Navidad a 1.600 niños

"La magia de la Navidad originará que muchos niños vulnerables tengan regalos en tiempo y forma". Así lo aseguró Javier Marín, responsable de Acción Social de la Territorial de CaixaBank en Castilla y León, cuya entidad contribuirá a que 1.609 niños en esta situación en la Comunidad no se queden sin sus regalos por el simple hecho de su entorno económico más desfavorable a través de la iniciativa el 'Árbol de los Deseos'. Lo hará de la mano de Cruz Roja. "Juntos hacemos un buen equipo porque juntos hacemos más por los que más sufren", corroboró el presidente autonómico de Cruz Roja, José Varela.

Se acometerá gracias a dos iniciativas diferenciadas. Por un lado, del 22 de noviembre al 15 de diciembre la entidad financiera promueve la recogida de cartas, tanto en sus oficinas como en formato virtual, en las que los menores explican cuáles son los regalos que les gustaría recibir. De esta forma se llegará a 527 escolares. Entre las cartas, algunas desgarradoras, como la escrita por Ivane, de 11 años: "La verdad, no tengo ganas de pedir nada, pero al menos me gustaría tener unas luces led y una caja de bombones, roja, para Azucena", que es su educadora de Cruz Roja. "¿Cómo no vamos a regalar estas luces a Ivane? Pues esto es el 'Árbol de los Deseos'", trasladó Marín.

Por otro, la Fundación "la Caixa" aporta 40.000 euros, mediante tarjetas regalo de 35 euros cada una, con el objetivo de favorecer regalos más educativos para que 1.082 niños de la Comunidad puedan adquirirlo. En este caso, los poseedores de las tarjetas deberán justificar su finalidad, según explicó también la directora de Cruz Roja Juventud, Elena Abajo.

Javier Marín remarcó que el perfil de las personas que depositan sus deseos navideños en las cartas provienen, en su mayor parte, de familias numerosas y monoparentales en riesgo de exclusión social o que dependen de ayudas públicas por ingresos insuficientes. Asimismo, ensalzó la labora de Cruz Roja por "su labor y esfuerzo para hacer llegar la ilusión a los hogares que más lo necesitan". "Ir de la mano de entidades de referencia en el territorio, como lo es Cruz Roja, nos da la certeza y la seguridad de un trabajo bien hecho", apuntó.

Se trata de la cuarta edición de esta iniciativa solidaria, abierta a todos los clientes de la entidad, empleados e integrantes del programa de Voluntariado de CaixaBank. Junto a Cruz Roja Juventud, se coordinará la recepción de las cartas elaboradas por los niños y se gestionará la entrega a cada uno de los participantes de regalos que deberán ser nuevos, no sexistas ni bélicos y "saludables y enriquecedores". Se desarrollará a través de la red de CaixaBank en 28 poblaciones de Castilla y León o de manera telemática.

En este sentido, José Varela destacó que los participantes "hacen un esfuerzo, porque la situación derivada de la pandemia está mal para todos". Pero en este caso se trata de familias en las que los ingresos "se han visto reducidos en los últimos meses hasta prácticamente la nada y que, sin esta iniciativa de CaixaBank, no podrán recibir su regalo ni ver cumplida su ilusión".

Se estima que se entregarán en toda España un total de 25.000 regalos a niños en una edición que movilizará a miles de personas, entre entidades colaboradoras, trabajadores sociales, voluntarios, empleados y clientes de la entidad financiera, para hacer realidad los deseos de todos los niños vinculados a entidades sociales que luchan contra pobreza infantil de todas las comunidades autónomas, como las adheridas al programa 'CaixaProinfancia' de Fundación "la Caixa".

Entre las organizaciones colaboradoras figuran Cruz Roja, Cáritas, Secretariado Gitano o Save the Children, así como los servicios sociales de numerosos municipios y pequeñas entidades de ámbito local.

Esta nueva edición de 'El Árbol de los Sueños' buscará consolidarse, un año más, como una de las iniciativas solidarias punteras del país. Desde 2018 la entidad financiera ha conseguido cumplir los sueños de más de 70.000 menores.

Realización de sueños

El objetivo principal del programa es posibilitar el deseo de niños que difícilmente tendrán en Navidad el regalo que quieren por los escasos recursos económicos de su familia. Para ello, los beneficiarios de la iniciativa han escrito una carta pidiendo los regalos que les gustaría recibir.

Todas las misivas se han distribuido por toda la red de CaixaBank. Clientes, empleados y otros usuarios que no trabajen con la entidad pueden solicitar una de ellas y, de esa forma, contribuir a hacer realidad el deseo expresado por el menor. Una vez el paquete esté preparado, deberán entregarse en la misma oficina donde recibieron la carta, con una etiqueta identificativa que facilita la organización para garantizar la trazabilidad y correcta entrega. El plazo para la recepción de los regalos finalizará el 15 de diciembre.

Además, en esta edición, y por primera vez, CaixaBank contará con la colaboración de El Corte Inglés. Por cada dos regalos que los participantes de esta iniciativa solidaria adquieran a través de su web oficial, la firma comercial donará un regalo adicional que se canalizará a través de Cruz Roja e irá destinado a niños refugiados en España que no han tenido la oportunidad de escribir su carta. Gracias a esta colaboración se podrán multiplicar los regalos y llegar a muchos más niños en situación de vulnerabilidad.

Capilaridad territorial

Por segundo año consecutivo, la iniciativa se extrapola a toda a la red del Grupo CaixaBank. Gracias a ello, 'El Árbol de los Sueños' en 2021 conseguirá la mayor extensión de su historia en todo el territorio, pues la entidad cuenta con la mayor red comercial del sector financiero en España, con más de 6.000 oficinas, está presente en el cien por cien de las poblaciones de más de 10.000 habitantes y en el 94 de las de más de 5.000.

Asimismo, se desarrollará una amplia campaña en redes sociales, que podrá seguirse bajo la etiqueta #ÁrbolDeLosSueños.

CaixaBank cuenta con una vocación "profundamente social". Fruto de la herencia que ha recibido, la entidad, referente en banca socialmente responsable, mantiene una actitud de servicio a sus clientes y a toda la sociedad en general. Gracias a su capilaridad territorial, su red de oficinas puede apoyar a la Fundación "la Caixa" en su labor social, donde detecta necesidades de entidades sociales locales.

La colaboración entre ambas instituciones hace posible que miles de pequeñas y medianas entidades sociales solidarias puedan acceder a ayudas económicas para sacar adelante sus proyectos.

Además del apoyo a la distribución de ayudas económicas de la Fundación, Acción Social CaixaBank impulsa el voluntariado corporativo a través de su Programa de Voluntariado formado por empleados en activo de la entidad y su grupo, de la Fundación "la Caixa", de jubilados y prejubilados de ambas organizaciones, así como de amigos, familiares y clientes.

En 2020, la iniciativa cumplió su decimoquinto aniversario de labor solidaria. En total, en el último año, alrededor de 4.600 personas comprometidas han formado parte del voluntariado activo de CaixaBank, participando en más de 4.250 actividades solidarias. Además, CaixaBank organiza la Semana Social, en la que se movilizan decenas de miles de voluntarios. Gracias a todos ellos, se ha contribuido a ayudar a más de 133.000 personas vulnerables en todo el país en materia de educación financiera e inserción laboral, salud, pobreza infantil y otras actividades.

La actuación responsable de CaixaBank ha sido reconocida por los principales organismos internacionales. El Dow Jones Sustainability Index la sitúa entre los mejores bancos mundiales en términos de responsabilidad corporativa. La organización internacional CDP, por su parte, la incluye como empresa líder contra el cambio climático. Además, Naciones Unidas ha otorgado a sus filiales VidaCaixa y CaixaBank Asset Management, la máxima calificación (A+) en inversión sostenible.