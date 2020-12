El punto de encuentro con la ilusión

Es el punto de salida de la red de carreteras en España. Y también se convirtió ayer en el lugar con más fortuna del Sorteo Extraordinario de Navidad. Las administraciones de lotería alrededor del Kilómetro Cero de Madrid -en la Puerta del Sol de la capital- acapararon la mayoría de los millones repartidos en el acto celebrado en el Teatro Real, a poco más de 600 metros de distancia.

Un año más, la administración de Doña Manolita, situada en la céntrica calle del Carmen, fue, con diferencia, la más afortunada no solo de la ciudad, sino de todo el país, en cuanto al número de premios dados por números distintos.

Concretamente, repartió 9,78 millones, de los que ocho fueron del primer premio, uno del tercero, 240.000 de los dos cuartos y 60.000 en tres quintos.

Los empleados de este emblemático local -que, pese a las restricciones por la pandemia, volvió a registrar largas colas en los días previos al sorteo- que la vallaron para impedir que se aglomeraran curiosos o premiados, quisieron dedica el Gordo a una compañera fallecida por el coronavirus, según relató una de las trabajadoras. ASí, escucharon en silencio el momento en el que se anunciaba el primer premio y luego lanzaron una lluvia de confeti dorado cumpiendo las medidas de seguridad.

El trasiego de periodistas, cámaras y ciudadanos no se movió mucho del entorno de la Puerta del Sol. Y es que el segundo premio dejó 2,5 millones de euros en la administración del número 12 de esa céntrica plaza y en de la cercana calle Arenal 16. Además, el segundo cuarto, correspondiente al número 38.341, también dejó un pequeño pellizco en la Carrera de San Jerónimo, junto al Congreso de los Diputados, mientras que varios quintos se vendieron en la Gran Vía y en la calle Preciados.

A cientos de kilómetros de Madrid se vivió una celebración descafeinada del Gordo en Granada, donde la suerte sonrió -por debajo de las mascarillas, eso sí- a una de las ciudades españolas más golpeadas por la pandemia, que dejó en casa hasta a los ganadores.

Cuarenta y cinco series, repartidas en 450 décimos, del agraciado 72.897 llevaron al corazón mismo de la capital nazarí -en la céntrica calle Príncipe- 180 millones de euros que, como señaló emocionado el propio lotero, Enrique Requena, vienen a compensar con esta alegría compartida un año que ha sido «bastante regular» en ventas para su administración al igual que para otras muchas empresas.

Este octogenario, que pese a su edad no piensa en la jubilación, estaba realmente lleno de júbilo por haber vuelto a llevar a Granada este gran pellizco de millones -ya dio el Gordo en 1997-, aunque con la contención en los gestos y en el acercamiento que imponen las actuales recomendaciones sanitarias.

Golpe de fortuna

También en Andalucía, en Punta Umbría (Huelva) cayó una parte del primer premio, muy celebrado entre una familia agraciada con 1,2 millones de euros al llevar tres décimos. Un dinero que les ayudará, puesto que ese hogar lleva tres años sin ingresos al no tener trabajo sus miembros.

Así lo indicó Emiliano Martín, que es técnico electrónico, y que explicó que lleva tres años sin trabajar ya que cuida de su esposa, que padece una enfermedad rara, por lo que este dinero les viene «estupendamente» y ayudará a buscar tratamientos para su mujer, así como para poder viajar «cuando se pueda» y, sobre todo, les ayudará a «estar más tranquilos».

Martín indicó que su suegro compró cinco décimos en julio, de los cuales tres son para su familia y otros dos van para Madrid, al tiempo que indicó que ha sido su propio benefactor el que les ha ayudado a subsistir durante este tiempo que no ha podido trabajar. «Estoy que aún no me lo creo», aseguró nervioso.