2.800 euros por la llave de la ciudad a Dudamel sin entregar

El Ayuntamiento gastó casi 2.800 euros, 2.793 en concreto, en la adquisición de la replica de la Llave de la Ciudad en plata a una empresa de joyería con la intención de dársela al músico Gustavo Dudamel con motivo de su visita a Burgos para participar en los actos del VIII Centenario de la Catedral en junio. Sin embargo, finalmente no se le entregó al acordarse que se concedería al músico el título de Visitante Ilustre, pero como el encargo ya se había hecho ahora hay que pagar la factura.

La Comisión de Personal aprobó en su reunión de ayer el reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago no sin críticas por parte de los partidos de la oposición. Según explicó la concejala responsable del área, Nuria Barrio, con motivo de la visita del músico y compositor venezolano el alcalde, Daniel de la Rosa, decidió la concesión de La Llave de la ciudad y desde Alcaldía se hizo el encargo de la réplica pero cuando se planteó este hecho en la Junta de Portavoces la concejala del PP, Carolina Blasco, alertó de que esta distinción no encajaba en este caso, dado que el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento establece que está destinada «a la Familia Real, jefes de Estado, presidentes de Gobierno o personalidades de excepción en visita a la ciudad». El secretario general también se posicionó en este sentido y se decidió no otorgar esta distinción.

