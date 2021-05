El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha anunciado este lunes que el presidente del partido, Pablo Casado, asistirá a la concentración contra los indultos a los líderes del 'procés' que ha convocado la plataforma Unión 78 el próximo 13 de junio en la Plaza de Colón de Madrid.

"Todas las iniciativas pacíficas y cívicas en contra de los indultos van a contar con el apoyo del PP, desde su presidente hasta el último afiliado", ha señalado, para añadir que Casado ya estuvo en la manifestación contra la reforma educativa, la llamada 'Ley Celáa', "convocada también por la sociedad civil", y ahora "apoyará y estará presente" en la concentración contra los indultos de Unió 78.

El PP ya había confirmado el pasado viernes que estaría presente en la convocatoria de esa plataforma que impulsan Rosa Díez, María San Gil o Fernando Savater, pero este lunes ha desvelado que la delegación de la formación estará encabezada por su presidente. A su entender, la propia expresidenta de UpyD les llamó para explicarles esa iniciativa y el partido "no dudó" en sumarse, añaden fuentes de la formación.

Fuentes del partido apuntan además que no tienen intención de hacerse una foto en la plaza de Colón como la de febrero de 2019 en este mismo lugar, tras la manifestación contra la mesa de diálogo con los independentistas anunciada por Pedro Sánchez y que reunió en la misma instantánea a Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal.

El PP trabaja en posibles recursos judiciales

Además, el PP ha anunciado mociones contra los indultos en los ayuntamientos de toda España y en los Parlamentos autonómicos para forzar al PSOE a retratarse, al tiempo que comenzará esta misma semana una campaña de recogida de firmas en la calle para visualizar el rechazo a la medida de gracia a los condenados pos el referéndum ilegal del 1 de octubre.

"También presentaremos recursos judiciales para evitar esto", ha avanzado García Egea, que ha explicado que su partido está estudiando todas las vías posibles para recurrir en caso de que se concedan esos indultos y por eso habla de "recursos en plural".

Tras asegurar que si Pedro Sánchez tuviera mayoría absoluta no habría indultos, el dirigente del PP ha acusado a Sánchez de querer "reescribir la sentencia" del Supremo para "comprar dos años más de legislatura". "No es un indulto, realmente es un pago político", ha declarado García Egea, para subrayar que el "demoledor" informe del Supremo es "claro y contundente" al hablar de solución "inaceptable".

"El PP no va a callar"

El secretario general de los 'populares' ha señalado que el PP apoyará todas las manifestaciones en la calle contra los indultos y ha recordado que el PP trabaja por "unir a los españoles en las urnas" y "evitar que sientan vergüenza de este Gobierno, que pretende reescribir la sentencia del Supremo" con un "autoindulto escandaloso". "El PP no va a callar porque en política no todo vale", ha proclamado.

Tras asegurar que esos indultos se convertirán "en una de las páginas más tristes de la democracia española", García Egea ha echado en cara al presidente del Gobierno que esté "dispuesto a volar todos los puentes que mantienen la separación de poderes y los principios de Justicia, ley y equidad".

En cuanto a la reacción de varios 'barones' del PSOE en contra de esos indultos, García Egea ha admitido que "ser hoy del Partido Socialista y tener a Pedro Sánchez como presidente no debe ser fácil". "Estoy seguro que Sánchez piensa en sí mismo antes que en el PSOE y por eso muchos dirigentes del PSOE están pensando si merece la pena tener dos años más de legislatura a cambio de enterrar para siempre las expectativas del PSOE", ha apostillado.

Dicho esto, se ha mostrado convencido de que el PSOE "no se va a reponer de los indultos" porque "esto marcará para siempre la historia del PSOE". "Cuando Sánchez firme los indultos, nunca más el PSOE volverá a ser lo que era. Por tanto, si tienen que hacer llegar algo al presidente Sánchez, más vale que lo hagan ya", ha enfatizado.

García Egea ha señalado que el PSOE tendrá que hacer "muchas reformas" en los próximos años para "poder enderezar" la situación, ya que incluso está en riesgo la recepción de los fondos europeos si no se hacen esas reformas. "Es evidente que esto es un pago para la estabilidad del Gobierno", ha señalado, para añadir que los indultos "son el gran pegamento del Gobierno frankenstein para la segunda parte de la legislatura".

"Lo que temo es que se repita la foto de Adriana Lastra con Bildu"

Al ser preguntado si el PP teme que se repita la foto de Colón de 2019, García Egea ha asegurado que él lo que teme "es que se repita la foro de Adriana Lastra y el PSOE con Bildu", en alusión al pacto al que llegaron para derogar la reforma laboral.

Además, ha subrayado que como español le "incomoda" la foto de un presidente del Gobierno firmando los indultos y que "por primera vez en democracia tiene un Gobierno de coalición con la izquierda radical".

"Ésas son las fotos que me preocupan. Nuestros principios no dependen de quien asista o no a una manifestación. Estamos en contra de los indultos y a una manifestación convocada por la sociedad civil, nos vamos a sumar", ha agregado.

¿Junto a VOX cuando Casado rompió con este partido?

Ante el hecho de que el PP vaya a concentrarse con Vox en esa concentración cuando Pablo Casado rompió con esa formación en la moción de censura de octubre, García Egea ha afirmado que el PP representa "la unión" y el "futuro" y "habla claro" cuando se le pregunta.

Así, ha subrayado que no es una manifestación que haya convocado Vox, sino la sociedad civil que forma parte de la plataforma Unión 78. Y ha destacado que entre esos promotores se encuentra el expresidente del PP de Vitoria Carlos Urquijo. "Entre los convocantes, está un miembro del PP", ha indicado.

El 'número dos' de los populares ha señalado que "se puede coincidir o no en una votación o acto" pero que el PP con quien "no puede romper es con sus afiliados y con los españoles. Además, ha dicho que cuando Vox vote en contra de iniciativas del PP que considera buenas como ocurrió con una ley del Gobierno andaluz su formación le criticará.

"Y esto es ni romper ni no romper sino decir simplemente las cosas claras. Lo que nos guste de Vox lo diremos y lo que no nos gusta también", ha dicho, para pedir a ese partido que "no se ofenda" ante las críticas.

Diferencia estos indultos de los de González, Aznar o Zapatero

García Egea ha marcado distancias entre estos indultos y los que pudieron conceder en el pasado los Gobiernos de Felipe González, José María Aznar o José Luis Rodríguez Zapatero porque "ninguno de ellos tenía un partido que podía prestarle apoyo al Gobiernom de turno para seguir gobernando cómodamente".

"¿Alguien garantiza que ERC va a desligar que se indulte a los presos del procés con respecto a sus votaciones en el futuro? No, es evidente que hay una conexión entre los indultos y las decisiones que se van a tomar en el seno de ERC a la hora de las votaciones", ha agregado.

A su entender, la medida del indulto es "tremendamente cobarde" porque pretende "generar una huida hacia adelante y no ver la verdadera raíz del problema" porque se necesita una Cataluña que también sea "locomotora de España y no de la que huyan empresas".

Finalmente, ha criticado que el Gobierno también quiera cambiar el Código Penal para "reducir las penas por sedición" e "intentar justificar su medida de autoindulto". "Es decir, Sánchez haciendo de la ley trajes a medida para seguir en Moncloa. Nunca un presidente del Gobierno había hecho tanto daño a nuestra democracia y a nuestro sistema jurídico", ha declarado.