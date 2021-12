Salvador Maldonado ha sido presentado esta mañana como nuevo entrenador del Hereda San Pablo en el Hospital Recoletas. El técnico catalán aseguró estar "motivado para salir de esta minicrisis" y señaló que el objetivo ahora es mejorar la situación clasificatoria del equipo en la Liga Endesa: "Vamos a centrarnos en la ACB. Eso no quita para que salgamos a tope en la Champions, pero donde estamos en una situación diferente es en liga".

Maldonado comentó que "no es lo mismo llegar a un club al principio de la temporada que una vez comenzada" y aseguró que "el tren está en marcha" y no les va a esperar, así que la solución será "mejorar ganando" e intentar que las derrotas no pesen demasiado.

En cuanto al porqué de la crisis del San Pablo, hizo un análisis en líneas generales en el que destacó lo difícil que es poner en marcha otra vez a un equipo campeón cuando hay "siete jugadores y un entrenador nuevo en la plantilla". "Lo que has hecho la temporada pasada está ahí, pero no tienes la base para darle continuidad", añadió. También se refirió a la incorporación de un ala-pívot tras la marcha de Braimoh, algo en lo que el club ya está trabajando.