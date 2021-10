Sacyl diseña el pasaporte covid tras volver al riesgo medio

Un mes y tres días después, Castilla y León vuelve a entrar en riesgo medio al superar la incidencia acumulada a catorce días los 50 casos por 100.000 habitantes. El ligero pero sostenido repunte de contagios, alentado por la nueva variante Delta Plus, que viene registrando la Comunidad durante las últimas semanas ha devuelto a la región a una fase que ha obligado a la Consejería de Sanidad a empezar a diseñar y evaluar estrategias de contención contra una hipotética sexta ola de la pandemia. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, avanzó estos dos datos minutos antes de participar en la clausura de la jornada de presentación del 'Plan persona. Centrando la asistencia sanitaria en ti', donde señaló que la incidencia acumulada está creciendo.

No obstante, aseguró que los expertos les trasladan que habrá una subida «no grande» en esta ocasión, debido a la vacunación, que recordó alcanza al 92 por ciento de la población diana, y confió en que por tanto no haya una sexta ola en la Comunidad. Además, señaló que por el momento no se han detectado un incremento de las hospitalizaciones en planta y en las unidades de cuidados intensivos. Al respecto, la consejera expuso que esto está vinculado con la vacunación contra el covid, si bien recordó que la presión sobre los hospitales se detecta a los diez o 15 días después de producirse el ascenso en la curva de contagios.

Frente a esto, la Consejería que comanda Casado ya está diseñando como se aplicaría el denominado pasaporte covid para estar preparados por si se produce un aumento de contagios de la covid-19 y es necesario adoptar medidas, con el fin de evitar el cierre de establecimientos, ya que consideró es una intervención «más dolorosa». «Ojalá nos quedemos como estamos», aseguró Casado, que insistió en que le gustaría que no fuese necesario tener que implantarlo y que no haya un incremento de casos e ingresos en los hospitales.

«No hacer nada», dijo es su deseo, si bien defendió la necesidad de planificar cómo se podría implantar en al Comunidad el pasaporte covid, como alternativa al cierre de locales si se da el escenario de aumento de la incidencia. Para ello, explicó que se analiza el modelo de Galicia, así como el de Cataluña. En este sentido, Verónica Casado aseguró que con los primeros que hablarán para implantarlo será con los hosteleros, porque serán estos establecimientos los que de forma mayoritaria tendrían que exigirlo a sus clientes para comprobar si están vacunados o si tiene una prueba negativa reciente.

A este respecto, y durante otro acto celebrado enBurgos, el vicepresidente Francisco Igea hizo un llamamiento a la «tranquilidad» ante la «inquietud» generada por la posibilidad de implantar el pasaporte covid. En este sentido, declaró que el Consejo de Gobierno de hoy «no va a tomar ninguna decisión» en este momento, tal y como le trasladó este martes al presidente de la asociación de hosteleros de Castilla y León.

Así, aclaró que en el caso de que se implantara no afectaría solamente al sector de hostelería sino a «aquellas actividades que entendamos que son de mayor riesgo», básicamente «en aquellas actividades que se realizan los lugares en interior y sin mascarilla».

Aforos deportivos

Por otro lado, la consejera de Sanidad reconoció que el Ejecutivo autonómico apuesta por mantener los aforos vigentes en los grandes eventos deportivos, que alcanzan, salvo en País Vasco y Cataluña, el 100 por 100 en los estadios al aire libre y un máximo del 80 por ciento en las instalaciones cerradas. Casado, según informa la Agencia Ical, adelantó que defenderá esta postura en la reunión que mantendrán los responsables del Ministerio de Sanidad y las comunidades que tienen previsto revisar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estos aforos.

Nueva dosis de Janssen

También, Casado anunció que la Consejería de Sanidad planifica área por área la administración de la dosis de refuerzo a las personas vacunadas contra la covid-19 con el producto de Janssen. Esta nueva campaña, que comenzará para el 15 de noviembre, se llevará a cabo principalmente en los centros de salud, mediante llamamientos y la autocita, si bien no se descarta recurrir a nuevos espacios si fueran necesarios.