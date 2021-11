Briviesca suma votos para ser luz de Ferrero Rocher

El Ayuntamiento de la capital burebana, con el objetivo de ampliar su capacidad de captar votos para conseguir la iluminación navideña de Ferrero Rocher, ha habilitado dos puntos de votación, uno en la Oficina de Turismo y otro en el quiosco de la Plaza Mayor. «Queremos aprovechar los centenares de personas que pasean por nuestra ciudad para recordarles que voten por Briviesca. Además, una serie de voluntarios se han ofrecido a ayudar los fines de semana a quienes menos se manejan con la tecnología para que puedan participar», explican las empleadas de Turismo.

También se puede apoyar la candidatura de la localidad burgalesa en la web del concurso de Ferrero Rocher en internet.

La fiesta de las velas volverá este año para iluminar las calles y será la clave para poder brillar este año de la mano de la marca, que se hará cargo de las luces navideñas en caso de ganar el concurso, en el que compite con Navas del Marqués (Ávila), Beas (Huelva) y Peñíscola (Castellón). El encendido será retransmitido por Mediaset el 18 de diciembre.

Ese mismo 18 de diciembre se celebra en Briviesca su tradicional fiesta de las velas, cuando los vecinos se reúnen en la plaza del pueblo y recorren sus calles con una vela encendida en la mano, celebrando así el día de Nuestra Señora de la Esperanza, más conocida en Briviesca como la Virgen de la O.

"Es una tradición muy singular, con más de 200 años. Es la puerta de entrada a las Navidades y los niños lo ven con mucha ilusión porque ya saben que cuando es la O, las fiestas son inminentes", explica el alcalde de Briviesca, Álvaro Morales.

Esta celebración reúne cada año a grandes y mayores, que, acompañados de sus velas iluminan Briviesca, dando la bienvenida a las Navidades. Sin embargo, esta celebración no pudo llevarse a cabo el pasado 2020 debido a las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19, por ello los vecinos están deseando retomar esta costumbre festiva. "Es en la vía pública, hay un espacio suficiente y no hay contacto entre las personas", recuerda el primer edil, asegurando que no hay peligro de contagio.

"Suelen participar todos los niños del pueblo. Hacen sus velas y salen a la calle con ellas", añade Morales. Además, ese día el alumbrado navideño se va encendiendo progresivamente al paso de los niños por las calles, mientras cantan la tonadilla.

Con el fin de dar a conocer este concurso y animar a la ciudadanía a votar por Briviesca, la oficina de turismo está preparando una serie de vídeos promocionales, apoyándose incluso en embajadores como el bloguero Abilio Estefanía, que da mucha visibilidad a la localidad e incluso participó en el vídeo promocional que grabó Ferrero Rocher para esta campaña. Además, tal y como avanzó el alcalde, se está grabando también un vídeo promocional con las asociaciones de Briviesca, así como "alguna sorpresilla más" que tienen preparado para este periodo de votación.