"Burgos, muy centrado en el cemento y sin plan de futuro"

Augura la vuelta a la normalidad para principios de 2023, aunque en los despachos de la cooperativa de crédito que dirige, Caja Viva-Caja Rural, ya se vive la recuperación y se espera culminar un buen ejercicio económico, «aunque dentro de las circunstancias». Ramón Sobremonte se muestra hasta sorprendido de la baja morosidad de las empresas y descarta definitivamente el temor a una avalancha de quiebras en los próximos meses. Eso sí, avisa de que los tiempos están cambiando y ya nada volverá a ser como en 2019. No queda otro camino que «dar el salto» hacia una nueva economía y Burgos ya está en ello.

¿Perciben en el día a día de la entidad que la recuperación económica es evidente?

Esta claro que estamos viviendo un ciclo de recuperación y se nota en las cifras de negocio, pero hay que hacer muchas matizaciones. La situación evoluciona en función de los segmentos de clientela. La Caja está evolucionando muy positivamente y vamos a cerrar un ejercicio muy bueno, teniendo en cuenta todas las circunstancias que rodean a la economía. Dicho esto, la inversión crediticia en términos interanuales está totalmente estancada, con un crecimiento del 0,5%. Hay que tener en cuenta que el año anterior hubo muchísima inversión crediticia derivada de las líneas ICO, por lo que el 0,5% mencionado oculta la magnitud del crecimiento del ejercicio anterior. Estoy hablando de un escenario provincial, pues la inversión crediticia en Caja Viva-Caja Rural crece en torno al 5%.

¿Seguimos acumulando ahorro los burgaleses?

Sorprendentemente, y a pesar de una cierta reactivación del consumo, seguimos ahorrando. En términos interanuales crece a un ritmo del 8% en la provincia, sobre todo en productos tradicionales como cuentas a la vista y depósitos a plazos. En la Caja crecemos un 12% en este ámbito, un 50% por encima de la tasa de crecimiento medio en la provincia. En los fondos de inversión se crece a tasas del 16%.

¿Cómo interpreta estos números?

Pues que hay una recuperación económica indudable, pero todavía los agentes económicos actúan con mucha prudencia, tanto las empresas a la hora de meterse en proyectos de inversión, como el consumidor a la hora de lanzarse a las compras desaforadas. Existe un ahorro preventivo porque sobre la mesa hay muchas incertidumbres todavía. Hasta que no se despejen esas incertidumbres, no recuperaremos la normalidad.

¿Es un ahorro del miedo?

Es un ahorro preventivo. Somos varias generaciones que estamos viviendo de una crisis en otra y eso deja poso. La crisis de 2008 fue muy larga y profunda. Hubo un amago de recuperación y volvió a caer la economía. Hemos aprendido y, por ello, hemos enfocado esta crisis de una forma que sus resultados están siendo muchísimo menos dramáticos que en la anterior.

¿Le preocupa el alza desbocada de los precios de la electricidad?

Quiero creer que la subida de los precios de la energía y de las materias primas, como la presión inflacionista que existe en estos momentos, son reflejo de la recuperación. Tenemos que ir un poco más allá en los análisis: si no hubiera recuperación económica, no estaríamos asistiendo a estas presiones. Sí, no son buenas para una economía ni para la gente que está en situación de pobreza energética, pero esta escalada es un síntoma de recuperación económica. Si se disparan los fletes de transportes o si hay cuellos de botella en las producciones son un reflejo de una recuperación económica bastante fuerte en un periodo de tiempo muy corto. Ha sido una crisis muy rápida y muy profunda y está rebotando, aunque tardará en recuperar. La demanda cayó en picado para las empresas y no solo dejaron de producir sino que vaciaron sus inventarios. Cuando la demanda se empieza a recuperar, hay que atender a la demanda y reposicionar inventarios, todo ello sumado a los elementos especuladores en el mercado que acaparan. Esta claro que la recuperación de la oferta no va a ser a corto plazo.

