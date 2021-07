Un 20% de los mayores se siente solo y un 25% padece depresión

Una de cada cinco personas mayores declara altos niveles de soledad y un 25 por ciento vive aislado y sufre depresión en España, según las primeras conclusiones de un estudio que coordinan investigadoras del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto Nacional de Salud Carlos III.

Se trata del proyecto Calidad de Vida y Envejecimiento en España, Suecia y Portugal, iniciado hace más de dos años y que analiza datos de los tres países a partir de una base europea que sigue a un grupo de personas mayores de 50 años a través del tiempo.

Según esos primeros resultados, el 12 por ciento de las personas mayores declara tener niveles altos de soledad o de aislamiento social, pero las cifras son más elevadas en España, donde casi el 20 por ciento de la población es ya mayor de 65 años. En este caso, un 20 por ciento se siente en situación de soledad y una de cada cuatro (25 por ciento), aislada socialmente.

Quienes declaran niveles altos de soledad son principalmente mujeres, de edad elevada, bajo nivel educativo y renta, con problemas de salud física y mental, deterioro cognitivo y sensorial y bajos niveles de calidad de vida. Las que declaran aislamiento social son mayoritariamente hombres.

Una mala salud mental está estrechamente asociada con la soledad y el aislamiento social, se destaca en el estudio. Y en España, una de cada cuatro personas mayores de 65 años sufre depresión y presenta una calidad de vida hasta un 17 por ciento menor que las personas sin este problema.

un reto social. El estudio sitúa la gestión del envejecimiento demográfico como uno de los principales retos para la sociedad, que exige actuar en el área de los cuidados y servicios asistenciales sociales y de salud. Una mayor longevidad no siempre va acompañada de unas buenas condiciones y calidad de vida, por lo que es necesario adoptar medidas urgentes que involucren a toda la sociedad con participación de las propias personas mayores, destacan en un comunicado las investigadoras Maria João Forjaz y Carmen Rodríguez Blázquez. También destacan entre los problemas «invisibles» la epidemia de soledad no deseada, que no necesariamente implica una falta de red y contactos sociales.