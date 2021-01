Citas claves del deporte burgalés en 2021

El deporte burgalés sobrevivió a un 2020 lleno de desafíos por la alerta sanitaria. Se convirtió en el referente con el regreso del ciclismo profesional en la Vuelta a Burgos, hizo historia con la consecución de la Basketball Champions League por parte del Hereda San Pablo y volvió a ser la sorpresa en el fútbol nacional con las semifinales de Copa del Rey del Mirandés. No fue un año sencillo por las dificultades económicas provocadas por la pandemia y todo quedó un tanto descafeinado al no haber público en las gradas, pero la provincia y sus clubes miran hacia arriba y retan a 2021 con un calendario lleno de eventos de máximo nivel.

CICLISMO: Vuelta a España desde la Catedral y Vuelta a Burgos

Una de las grandes citas deportivas del año llegará bien entrado el verano con motivo de la celebración del VIII Centenario de la Catedral. Burgos dará el pistoletazo de salida de la Vuelta a España 2021, una de las tres ‘grandes’ del calendario ciclista internacional.

Los mejores del pelotón se vestirán de corto el próximo 14 de agosto para tomar la salida a los pies de la seo burgalesa y recorrerán sus alrededores en una contrarreloj individual de ocho kilómetros. La segunda y la tercera fecha de la ronda nacional también discurrirán por las carreteras de la provincia en tres días de protagonismo local que culminarán con la ascensión al Picón Blanco.

Antes de que todo eso ocurra, el ciclismo internacional ya estará presente en Burgos por la celebración de la ronda provincial, que tendrá lugar entre el 3 y el 7 de agosto. Aunque no ha conseguido ser incluida en el circuito UCI World Tour, su prestigio es de sobra conocido en el mundillo y, a buen seguro, volverá a reunir a algunos de los mejores corredores del planeta.

BALONCESTO: Intercontinental, Copa y Supercopa

El deporte de la pelota naranja, gran protagonista del año pasado gracias al Hereda San Pablo, volverá a serlo con tres eventos de máxima relevancia. En algo más de un mes, el 6 de febrero, el conjunto azulón cruzará el Atlántico para pelear por el título de la Copa Intercontinental en Buenos Aires. Será una final frente a la Asociación Atlética Quimsa argentina en la que se dirimirá al mejor equipo del mundo en el baloncesto FIBA.

Sin tiempo para respirar y con los efectos del jet lag todavía presentes, la expedición del San Pablo pondrá rumbo a Madrid para participar en su primera Copa del Rey entre el 11 y el 14 de febrero. Su clasificación está aún por confirmarse matemáticamente, pero solo una carambola imposible le dejaría fuera del ‘torneo del KO’.

Tras este empacho de emociones en el inicio del año, habrá que esperar hasta el fin de semana del 12 y 13 de septiembre para disfrutar de la Supercopa Endesa 2021. Este torneo tiene muchas posibilidades de celebrarse en el Coliseum si la pandemia lo permite. Burgos, como confirmó Antonio Martín, presidente de la ACB, es una seria candidata a acoger el evento y el Hereda San Pablo tendría garantizado su billete gracias a su condición de anfitrión.

FÚTBOL: Un Segunda de Primera en El Plantío

Con el Mirandés fuera de su torneo favorito, ha sido el Burgos CF el que ha defendido a la provincia en la Copa del Rey. El cuadro blanquinegro regresó el pasado diciembre a la competición después de muchos años y consiguió el pase a la segunda ronda al vencer al Andorra. Este miércoles se vio las caras en El Plantío con el Espanyol, un equipo de Segunda División con presupuesto de Primera. Los burgaleses plantaron cara al poderoso conjunto espanyolista, pero a los de Calero les sigue faltando gol. Homenaje al héroe blanquinegro Dani Pendín.

RUGBY: El UBU Bajo Cero jugará la Copa del Rey

De ‘copas’ se irá también el UBU Bajo Cero, que debutará por primera vez en la competición gracias a su magnífico comienzo de temporada. Con un formato de semifinales y final, los gualdinegros se medirán a las mejores escuadras del rugby español en una Copa del Rey a la que llegarán de ‘tapados’ y con la ilusión de sorprender a los ‘grandes’. Su celebración está prevista para principios de mayo en una sede aún por determinar.

ATLETISMO: Juegos Olímpicos, Europeo y Cross de Atapuerca

En cuanto al deporte individual, los atletas Jesús Gómez y Daniel Arce tienen ante sí el desafío de sus carreras deportivas: los Juegos Olímpicos. El evento por excelencia del deporte internacional se celebrará en Tokio entre el 23 de julio y el 8 de agosto y los dos burgaleses sueñan con representar a España en Japón. De momento, tanto Arce -con mínima- como Gómez -por ranking- tienen plaza en las Olimpiadas. Pablo Acha, por su parte, aspira a ser uno de los integrantes de la selección de tiro con arco.

Además de la cita nipona, Gómez luchará por repetir medalla en el Campeonato de Europa de pista cubierta del mes de marzo en Torun (Polonia).

Por último pero no menos importante, volverá al calendario del atletismo internacional el Cross de Atapuerca, cita ineludible para los más rápidos del mundo en esta modalidad. El año pasado no se celebró por la covid-19, pero en este 2021 la prueba burgalesa seguirá siendo una referencia del campo a través. Se baraja el 7 de noviembre, aunque no está confirmado de manera oficial.