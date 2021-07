La lucha de un padre

Los creadores de éxitos televisivos como The Good Wife o Evil, Robert y Michelle King, regresan a la pequeña pantalla con una nueva miniserie que hará las delicias de los amantes del mejor drama y del domestic noir. Se titula Your Honor, y está protagonizada por Brian Cranston -a quien todos recuerdan por su icónico personaje de Walter White de Breaking Bad-, quien aparece acompañado por un reparto de lujo de secundarios como Camen Ejogo o Michael Stuhlbarg.

La ficción, que se puede ver en Movistar, traslada a los espectadores a Nueva Orleans, a sus salas del juzgado. En una de ellas, está Michael DeSiato (Brian Cranston), un juez veterano conocido en los pasillos del Palacio de Justicia por su imparcialidad y por su honestidad, uno de los pocos que todavía no se ha dejado comprar por intereses espurios. Michael se encuentra juzgando a un joven afroamericano, acusado de haber matado a otra persona. Mientras tanto, su hijo Adam, de 17 años, afronta su último año de instituto, bajo el trauma de la reciente pérdida de su madre.

El adolescente acude una mañana al lugar donde tuvo lugar el fatal accidente de coche que acabó con su progenitora. Y ese momento que parece sencillo a simple vista, enseguida se torna un punto de inflexión en la vida del chico: un atropello, otro chico que iba en moto... Adam perdió de vista la carretera solo una décima de segundo.

La lucha de un padrePor la noche, el chico le cuenta a su padre, el juez DeSiato, lo que ha sucedido, y Michael se vuelca en ayudarle. Acuden a la comisaría para admitir el atropello y la fuga del escenario del delito. Pero entonces, se encuentra con los padres del joven atropellado. El padre de la víctima es Jimmy Baxter (Michael Sthubarg) uno de los gángsters más peligrosos de la ciudad. Y Michael deja de ser un juez para transformarse en un padre que evitará a toda costa que algo malo le suceda a su hijo. Este es el punto de partida de una magnífica miniserie en la que se tratan asuntos de importante calado.

No es que sea un drama convencional, que lo es, aderezado con una pátina de thriller psicológico. El asunto principal de Your Honor es precisamente lo que el título reza. El honor no solo del hijo, sino también del padre. La Justicia como concepto metafísico sobrevuela todos los episodios de la propuesta, al mismo tiempo que la narración lleva a una Nueva Orleans alejada del folclore y de la fiesta, como se ha podido ver en series recientes como Treme, de HBO.

Aquí, la ciudad se encuentra absolutamente corrompida, de ahí la estética gris que impregna la fotografía, porque todo es relativo, no hay zonas blancas o negras, claramente el relato depende desde la perspectiva con la que el espectador lo mira.

grandes interpretaciones. Habrá quien conecte mucho con el protagonista del relato, un Cranston soberbio que vuelve a demostrar sus dotes interpretativas, reclamando más reconocimiento del que ha tenido a lo largo de su carrera artística; pero es que Michael Sthulbarg está espléndido en su papel de Baxter, realizando una actuación que es puro teatro, jugando con su expresión facial en la que no se sabe qué esconde. Un auténtico camaleón que transmite terror puro, ya que puede dar un abrazo y, al mismo tiempo, clavar una puñalada sin que nadie lo espere.

Your Honor es una gran serie, quizá de lo mejor del último año en televisión. Sus 10 episodios suponen un gran entretenimiento que puede encontrarse en Movistar al completo.