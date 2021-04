4 barrios urgen cambios de horarios y recorridos del bus

Los burgaleses se han tenido que ir acostumbrando al mayor cambio en la red de autobuses urbanos de la ciudad de los últimos veinte años y, como en todos los ámbitos de la vida hay luces y sombras. En los tres primeros meses de rodaje del nuevo mapa, que ha reducido de 32 a 23 las líneas y cambiado recorridos y frecuencias, hay barrios que han salido más favorecidos con las modificaciones que otros. San Juan Bautista, Barriada de los Ríos, Villímar o la zona sur son los más críticos mientras que en el lado opuesto están Fuentecillas-San Pedro de la Fuente, Villalonquéjar o el barrio de El Pilar, que consideran que la nueva red ha mejorado sus conexiones y frecuencias.

En otras zonas como en el caso de La Ventilla echan de menos mejores horarios los fines de semana, especialmente, para las personas que tienen que trabajar, y otros demandan más paneles informativos (San Cristóbal) y más paradas (Villímar). También hay dos barrios que esperan que se complete la línea circular (la actual 22) para contar con mejores conexiones (Cortes y Fuentecillas) aunque tendrán que esperar por lo menos hasta septiembre coincidiendo con el arranque del curso escolar, según confirmó el concejal de Movilidad, Leví Moreno, al ser necesario contratar a 4 conductores más.

El Samyt está recogiendo todas las quejas que llegan de los barrios aunque por el momento no hay previsión de llevar a cabo cambios sustanciales al comprobarse que el nuevo mapa esta funcionando «correctamente» y, sobre todo, hasta que funcione la circular (única línea del nuevo mapa que no se ha completado). «Los usuarios se han ido adaptando. Por ejemplo, al comienzo de curso tuvimos muchas quejas de la línea 4 Divino Valles-HUBU-Ventilla-Castañares pero ya se han adaptado. También en Villímar nos trasladan quejas debido a que quieren que pase por las calles San Roque y Vitoria como antes pero a cuatro o cinco minutos tienen las paradas del desvío que se ha hecho pero no haremos cambios sustanciales», apuntó.

