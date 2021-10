Sacyl intentará solapar las vacunas de la gripe y la covid

Castilla y León intentará administrar de forma conjunta la vacuna de la gripe y la tercera dosis contra la covid. El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, subrayó este jueves que se intentarán solapar, pese a reconocer que tienen una logística «diferente» en cuanto al transporte y el mantenimiento, por lo que cabe la posibilidad que, en algunos casos, no se pueda realizar. En todo caso dejó claro que la vacunación de la tercera dosis contra el coronavirus se realizará en los centros de salud desde finales de octubre al descartarse la reapertura de los vacunódromos y los llamamientos masivos, que han funcionado hasta finales de septiembre en la Comunidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea señaló que, de momento, la Junta ha autorizado la adquisición de 768.000 unidades vacunales antigripales, valoradas en su conjunto en seis millones de euros. La Consejería de Sanidad ha planificado la adquisición de cuatro tipos vacunales para su uso en la próxima campaña, incluida en el calendario de vacunaciones sistemáticas a lo largo de la vida de las personas en Castilla y León.

«Los llamamientos para la vacunación contra la gripe y la covid pueden coincidir. Siempre que sea recomendable, no hay problema para administrar las dos en una misma cita», precisó. En todo caso, significó que, en la actualidad, no existe una estrategia «predefinida» para hacerlo a la vez.

Además, el portavoz de la Junta declaró, según recogió la Agencia Ical, que el llamamiento de las personas para administrar la tercera dosis se producirá en el mismo orden de las dos anteriores. Es decir, se comenzará con los grupos de mayor edad. Por otro lado, señaló que aquellos que se vacunaron con AstraZeneca recibirán un vial de Pfizer o Moderna, ya que no hay contrato con el laboratorio que comercializa la vacuna de Oxford.

En relación al mantenimiento de las UCI extendidas en los hospitales ahora que ha bajado el número de enfermos de covid ingresados, Francisco Igea aseguró que no van a «desaparecer», aunque quedarán en «reserva» pese a estar cerradas. No en vano, recordó que es importante conocer los recursos disponibles, aunque no se utilicen en la actualidad, en el caso de que haya una nueva ola epidémica. En todo caso, se mostró esperanzado en que no vuelva a ocurrir esa situación.

Por último, abogó por mantener, de momento, los protocolos covid en los centros educativos hasta dentro de unas semanas. «Llevamos menos de un mes desde la vuelta a las aulas y habrá que esperar», precisó. No en vano, señaló que la mayor incidencia se produce, ahora, en los niños de edad escolar al no estar vacunados aunque no tiene ningún significación clínica ni repercusión epidemiológica. También, señaló que habrá esperar a si el Consejo Interterritorial de Salud toma una decisión sobre la vacunación de los menores de 12 años.