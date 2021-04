El retrorrastreo saca a la luz un 11% extra de asintomáticos

La aplicación de la técnica del retrorrastreo está permitiendo sacar a la luz más positivos asintomáticos, aislarlos y cuarentenarlos para evitar la propagación del virus. Este era el objetivo cuando se decidió ponerlo en marcha, ampliando el tiempo de investigación de los contagios de 48 horas a 7 días, y en Burgos comienza a dar sus frutos en forma de números concretos.

Según los datos facilitados desde la Gerencia de Atención Primaria, de los 348 pacientes citados en el Coliseum a lo largo de las últimas cuatro semanas siguiendo el protocolo del retrorrastreo, 28 dieron positivo en el test de antígenos y otros 12 en la PCR que se les realiza a todos los que en un primer momento dan negativo. Entre todos ellos suman 40, lo que porcentualmente supone el 11,49% de todos los contactos investigados.

Las citaciones son fruto de la labor de los rastreadores, que cuando llaman a un positivo no se limitan a preguntarle por sus contactos de los dos días anteriores sino que se remontan a toda una semana. Si no están considerados contactos estrechos no están obligados a hacer cuarentena, pero sí que deben someterse a un test de antígenos y, en caso de resultar negativo, se reconfirmará su situación con una PCR.

«Si tienen un primer test negativos pueden ir a trabajar, aunque les pedimos que extremen las medidas, y en 24 horas tenemos el resultado de la segunda prueba que es la que nos ofrece la confirmación», explica el doctor Ángel González.

Por zonas de salud, el mayor número de citados se ha concentrado en el Coliseum, donde acuden los de Burgos capital. Han supuesto 295 de las 348 pacientes testados. Le siguen Aranda rural (con 11), Aranda norte (10) y Lerma (con 9). A cierta distancia se sitúan los llamados de Miranda oeste (4) y Miranda este (2), y los 3 de Pampliega y Villadiego respectivamente.

El reto de la localización. Uno de los objetivos de esta técnica del back tracking, como se le denomina en inglés, es el afloramiento de más casos asintomáticos de manera que pueda cortarse la cadena de contagios. Pero otro, también fundamental, debería ser la localización de los lugares concretos donde se están produciendo. Esto, sin embargo, será más difícil que dé pronto sus frutos (...).

