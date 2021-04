Sin premio, pero gran 'reina de la noche'

Guillermo Décimo responde al teléfono unos minutos antes de las ocho de la tarde como el que lo hace un domingo cualquiera. Pero no lo es. Hace apenas unas horas que ha desfilado por primera vez en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. No hay rastro de nervios en su voz. Esa tranquilidad con la que vive su participación en el prestigioso encuentro de moda destacan las crónicas sobre el creador burgalés. Finalmente, su colección, Queen of the night, no se llevó el Mercedes-Benz Fashion Talent, que lo levantó un emocionado Gabriel Nogueiras, Rubearth, pero la experiencia ya vale como el mejor de los galardones.

«Ha sido un día constante de emociones y el desfile ha sido el culmen total. Una pasada», contesta Guillermo Díez López al tiempo que confiesa que esa tranquilidad que todos advierten, y que es cierta, le ha sorprendido hasta a él mismo. «Creo que lo tenía todo muy controlado porque ayer (por el sábado) estuvimos haciendo las pruebas con las modelos, con los últimos retoques, y lo dejamos todo bastante cerrado, y esta mañana (por ayer) ha salido todo muy bien», aventura y explica que también le ha dado esa calma haber sido el primero en salir y contar con «un pelín más de tiempo para vestirlas».

Ataviado él mismo todo de negro, con un alfiletero en la muñeca, se le veía unos minutos antes de las doce entre cajas con los últimos detalles, el ajuste de una manga aquí, unos pendientes en esa otra modelo... Hasta la hora de la verdad.

Glamur. - Foto: Fashion Week Madrid«El desfile en sí ha sido estupendo. Lo he podido ver por la pantalla mientras transcurría, así que súper, súper contento. Es muy fuerte porque no es lo mismo verlos colgados en la percha, que ya con la modelo maquillada, peinada, la música, la escenografía, la iluminación... Es mucho cambio», observa sobre la colección de 18 looks, con la sostenibilidad como condición indispensable, que hizo que el público se viera en un instante en medio del glamur de la ópera y al siguiente dándolo todo en una discoteca a ritmo de Chimo Bayo. «No quería que el desfile fuera solo la ropa, sino todo el conjunto. Al final, es un espectáculo».

En esa posición de salida a la pasarela no pudo ver a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, que siguió atenta sus diseños y que ha dado al burgalés algunos titulares en las cabeceras nacionales. «Ha venido por sorpresa, nadie la esperaba, me han dicho que le ha gustado», relata mientras recoge los bártulos, con ayuda de su familia, para volver a Burgos.

«Ahora quedan unos días para asimilar todas las emociones y toda la información. A partir de ahí, hay que ver para que esto no se quede simplemente en un desfile, sino que la marca pueda seguir creciendo», remacha este diseñador que dice llevar 25 años persiguiendo sueños y ya los acaricia.

Guillermo Décimo, durante el saludo al final del desfile. - Foto: Fashion Week Madrid