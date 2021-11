Elorza se desmarca y no vota a Arnaldo para el Constitucional

El diputado del PSOE Odón Elorza se ha desmarcado de la disciplina de voto del PSOE y no ha votado al candidato Enrique Arnaldo como consejero del Tribunal Constitucional, toda vez que la votación telemática ha finalizado a las 13:00 horas.

En su cuenta de Twitter, Elorza ha señalado que tras una reunión con la dirección del Grupo Socialista en la que ha explicado su posición de cara a la votación, "he efectuado con responsabilidad el voto telemático en el que NO he apoyado al Sr. Arnaldo, en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del TC y Congreso".

El Pleno del Congreso aprobará este jueves con toda probabilidad los nombramientos del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas y de los cuatro magistrados del Constitucional, incluido Enrique Arnaldo, pese a la críticas internas en el PSOE y Unidas Podemos por su colaboración con FAES y aparecer en los sumarios de Palma Arena y Lezo.

De esta forma, el diputado socialista se ha desmarcado del pacto que PSOE y PP han hecho para desbloquear la renovación de los órganos constitucionales.

La oposición de Elorza a Arnaldo se produce cuando otras parlamentarias de Unidas Podemos, como Gloria Elizo y Meri Pita, también habían mostrado su rechazo a este candidato, aunque ninguna de ellas ha desvelado su posicionamiento final.

Fuentes de Unidas Podemos han señalado que ya han votado todos los diputados y han subrayado a Efe que no desvelarán ningún sentido de voto por ser secreto.

De momento ERC, PNV y EH Bildu, socios parlamentarios del Gobierno de coalición, así como PDeCAT, CUP, Junts y BNG han plantado al Gobierno de coalición y se ausentarán en el debate sobre la elección de los órganos constitucionales y no votarán a los magistrados ni del Tribunal Constitucional ni del Tribunal de Cuentas.