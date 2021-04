El exalcalde de Revillarruz denuncia que sufre amenazas

El exalcalde de Revillarruz Santos Manuel Hernando (PP)ha denunciado ante la Guardia Civil las amenazas y el acoso al que asegura está sometido desde que una moción de censura le apeó en diciembre del mando en el Ayuntamiento para dárselo a una concejal no electa del PCAS, Beatriz Martí, con el apoyo del PSOE. Asegura que no está dispuesto a «dejarse amedrentar» ni a mirar para otro lado y aunque no ha señalado a ninguna persona en concreto, está convencido de que el hostigamiento proviene de partidarios de sus detractores políticos.

El lunes se celebró un «tenso» pleno extraordinario para aprobar los presupuestos, según Hernando el primero desde que se produjo el cambio de gobierno. Horas después, se encontró dos ruedas del coche pinchadas. Una de ellas tenía tres boquetes, lo que no deja duda alguna de la intencionalidad del suceso. «Esta noche ni he dormido, cualquier ruido me inquietaba», confiesa el denunciante, que teme que vaya a más.«Cada día es peor, nos persiguen, nos insultan, nos amenazan...». Habla en plural porque incluye a los otros dos concejales del PP en el Ayuntamiento, pues a uno de ellos «le intentaron pegar», sostiene.

En el pleno del lunes, al que solo pudieron asistir 8 personas como público por las limitaciones impuestas por la pandemia, el reparto de las inversiones generó, según Manuel, gran descontento, porque de los cerca de 260.000 euros previstos, 240.000 irán «para el antiguo pueblo de Humienta, donde en invierno viven 12» y nada para dos de las urbanizaciones con más población. «Está la cosa muy tensa», resume el exalcalde.

Su partido puso en conocimiento de la Junta Electoral Central la elección como alcaldesa de una persona que ni siquiera había concurrido a los comicios, sino que fue designada por su partido, el PCAS, tras renunciar la candidatura que encabezaba su marido. Los opulares alegaron el caso de Sarracín años atrás, si bien el de Revillarruz no se ha producido en periodo electoral, por lo que no ha podido entrar este órgano al fondo del asuntos. Tampoco lo ha hecho de momento del Consejo Consultivo, puesto que necesita una petición del pleno. Santos Manuel cree que se lo rechazarán, por lo que ya prepara el siguiente paso ante el Procurador del Común.