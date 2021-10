Un exdirectivo ve «raro» que le dieran créditos a Arribas

Una de las cuestiones que más sorprende a la fiscal que encabeza la acusación en el juicio contra José María Arribas por administración desleal es que muchas de las líneas de crédito en favor de las empresas del expresidente de Caja de Burgos se le concediesen antes de que la propia entidad evaluase el riesgo. El Ministerio Público planteó esta cuestión al exdirector financiero, Roberto Rey, en la segunda sesión de la vista oral celebrada ayer. El testigo insistió una y otra vez que no recordaba en qué consistían esas operaciones, aunque reconoció que esa manera de proceder no era la habitual. Lo normal, advirtió, era que las solicitudes se examinasen por los diferentes órganos ejecutivos antes de elevarlo al Consejo de Administración.

Rey matizó, no obstante, que podían existir excepciones con empresas con las que solían trabajar habitualmente, de ahí que no le sorprendiera que en ocasiones se aprobasen los préstamos a las empresas de Arribas apenas cinco días después de solicitarse. «A veces no era necesario estudiar la operación porque la información sobre esa compañía estaba actualizada. El comité de riesgos ya sabía su estado previamente y, por tanto, no tenía la obligación de informar de su viabilidad», apuntó. En cualquier caso, aclaró, «nunca he visto que se hayan concedido antes de emitirse el informe. Es raro» (...).

El juicio continuará mañana con la declaración de diferentes peritos y los informes finales de las partes, por lo que es previsible que quede visto para sentencia.

(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos de este miércoles o aquí)