Movilidad se abre a que los 50 por hora vuelvan a más calles

Después de varias reuniones del gabinete técnico de Movilidad, todo parece indicar que varias calles de la ciudad volverán a tener una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora tras la modificación que se prevé realizar en la Ordenanza que cumple apenas con un año desde su aprobación. El personal municipal ha dado el visto bueno a que vías como el Bulevar, la avenida de Palencia o los accesos a Cortes y Villatoro recuperen los límites establecidos antes de que entrase en vigor la nueva normativa. No obstante, el concejal Leví Moreno quiere contar con el resto de grupos políticos para que, entre todos, decidan si estos cambios se establecen solo en estos lugares o se extienden a otros en la ciudad.

El edil y los técnicos coinciden en que es más prioritario aumentar la velocidad en los barrios periféricos porque la reducción fue mucho más drástica. «Tenemos bastante claro que en Villatoro y Cortes se puede establecer un límite de 50 kilómetros porque se bajó de 70 a 30. Entendemos que no hay problema», apunta Moreno. Caso aparte es el Bulevar y la avenida Palencia, no tanto porque a nivel técnico suponga más problemas, sino porque pretende contar con el resto de los grupos municipales antes de tomar una decisión e incluso añadir más calles. «Antes de acordar nada me gustaría tener un mayor consenso, porque son vías más céntricas, y como todavía no he hablado con el resto de partidos me gustaría que entre todos decidiéramos cuáles vamos a modificar», recalca.

Algo más complejo será la forma de articular los cambios, pues la intención del Ayuntamiento es acogerse a la excepción que contempla el artículo 50.3 del nuevo Reglamento de Circulación, que reduce las velocidades en las vías urbanas de un solo carril por sentido hasta los 30 kilómetros por hora salvo en casos en los que los consistorios decidan. Sin embargo, esta normativa no entrará en vigor hasta el próximo 11 de mayo, por lo que hasta entonces tendrían que modificarse los límites de velocidad a través de decretos.

Pero las del tráfico no son las únicas modificaciones que tienen previstas realizar en la Ordenanza de Movilidad. En las últimas semanas también se ha estado estudiando articular herramientas que regulen el uso de las escaleras mecánicas y el ascensor, ubicados ambos en el centro histórico alto. La idea, explica Moreno, es prohibir que los usuarios de patinetes y bicicletas puedan subirse y que solo los peatones puedan utilizarlo. «Tal vez también establezcamos sanciones, ya que hay ciertas conductas que provocan el deterioro de estos elementos», recalca.

Durante las reuniones también se ha acordado regular mejor el estacionamiento de autocaravanas en el centro de la ciudad, de manera que solo puedan hacerlo durante el día. Por la noche, deberán aparcar en el párking proyectado en el disuasorio.