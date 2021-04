«Es el partido clave para ser de play off»

La Arandina disputará este próximo fin de semana en El Montecillo su partido más importante de la temporada. Cierto es que todos y cada uno de los que ha jugado, juega o jugará lo son, pero como ha reconocido para DB el jugador alicantino Samu Martínez, «de conseguir este domingo los tres puntos», el conjunto ribereño podría tenerlo «casi hecho» para poder acceder, salvo hecatombe, a la última fase de la competición: la de las eliminatorias por el ascenso a la nueva 2ª RFEF.

«Llevamos toda la semana hablando de este encuentro porque sabemos que es clave para acercarnos definitivamente -la Arandina podría incluso sellar ya este fin de semana su pase en función del resto de resultados-, al playoff», ha asumido valiente el futbolista de Aspe. Y es que, de sumar un nuevo triunfo ante el Bembibre, ya únicamente la combinación de un pleno de triunfos abulenses y mirandeses en lo que resta de sector podría dejar fuera de su meta al club blanquiazul.

Algo que se antoja difícil, y más aún tras lo visto el pasado domingo en Los Dominicos. Un encuentro en el que la Arandina demostró su faceta más sobria de todo 2021 sobre el césped al negar casi cualquier opción de peligro a su rival, pero sobre todo, al apuntalar con efectividad inapelable, sus prestaciones ofensivas en área leonesa.

«La verdad es que en estos tres partidos que hemos jugado de segunda fase el equipo ha estado a un gran nivel. También ante el Tordesillas aunque se perdiera, porque en realidad no nos chutaron a puerta y no merecimos perder, así que puede decirse que la línea de trabajo que llevamos está yendo en la buena dirección», ha asumido Martínez antes de añadir a mayores que, el gran secreto de la Arandina en este tramo de la temporada está siendo, sin duda alguna, saber minimizar sus carencias atrás. Un punto que, relata, les ha permitido sentirse «más seguros y no sufrir tanto como antes», pero también lograr «una motivación extra para ganar partidos y meterlas arriba cuando las tenemos».

También en su caso, como pudo verse en tierras leonesas con su participación activa en banda y los dos goles anotados frente a La Virgen. Un aspecto que echaba de menos en relación a otros años, donde «es verdad que no marcaba mucho, pero siempre solía hacer algún gol», y que le ha ayudado a recuperar su mejor versión en el momento más oportuno.

«Necesitaba ya esta temporada volver a tener esa confianza individual», ha señalado sincero. Una circunstancia que, parece, ha terminado por recuperar finalmente a tenor de los hechos, y que espera, «de aquí en adelante», y «hasta que acabemos», sirva para «ayudar al equipo en todo lo que se pueda».

Para ello el primer desafío, como sabe, llegará este domingo en casa ante el Bembibre. Un rival que recuerda, «nos costó bastante ganar porque es un equipo que vimos le gusta jugar al fútbol y salir con el balón desde atrás», pero ante el que, una vez confrontado en primera persona, confía en poder volver a superar a pesar de que, como finalice cauto, la vuelta sea «otra historia» porque «llegarán aquí sin presión alguna».