Las nuevas restricciones «machacan» al sector hostelero

No por esperado resulta menos doloroso. Los hosteleros sospechaban desde el martes que -dado el aumento de la incidencia de los contagios- la Junta iba a agravar las restricciones que ya pesan sobre el sector. Se temían que incluso se aplicaran en Semana Santa, pero el vicepresidente, Francisco Igea, les tranquilizó y les informó de que no se pondrían en práctica en estos cuatro días festivos, lo que supuso un pequeño y fugaz alivio para el sector. Pequeño, porque salvaban el puente, y fugaz porque las medidas, como ayer se confirmó, entrarán en vigor el martes. Ese día el interior de los establecimientos vuelve a clausurarse, una decisión que «machaca» al sector, en palabras del presidente de la Federación Provincial, Fernando de la Varga.

Hasta el día 6 de abril los locales de hostelería habrán podido atender las mesas de dentro de sus locales -en barra no se puede servir- solo durante 28 jornadas seguidas desde la reapertura el pasado 8 de marzo, «y con un aforo del 30%». Un periodo que no llega al mes y que vuelve «a dar al traste con las expectativas» de los empresarios, que encaran esta primavera «con tensión y totalmente desesperanzados», porque no ven la luz al final del túnel. «Esta es una profesión bonita, con la que se trata de hacer feliz a la gente, pero nos lo están poniendo muy difícil», lamenta De la Varga.

Sobre la aplicación de las limitaciones en aquellos municipios con una incidencia del virus más acusada -entre los que estarían Burgos capital o Miranda- el presidente de la Federación ya no entra a valorar si constituye un trato discriminatorio. Lo único que dice es que «los políticos no dejan de improvisar sobre la marcha, adaptando las normas» a cada momento y territorio «como les conviene». ¿Esto que produce? «Que no hay unidad de criterio, lo que sume a los hosteleros y a los ciudadanos en el más absoluto de los desconciertos, porque ya no saben que restricciones hay que cumplir si cambian de un día para otro».

En lo que se pone muy serio De la Varga es en dejar claro que la curva de incidencia del coronavirus no empezó a subir después de que la Junta decretara la reapertura de los interiores de los bares, «lo hizo dos días antes, con lo cual no se puede achacar al sector el incremento de los casos de este último mes». Como prueba de lo que dice alude a los ejemplos de Francia e Italia, donde la hostelería «ha estado cerrada a cal y canto y esos países no se han librado de tener oleadas muy importantes». Y luego está el ejemplo de Madrid, que ha permitido el consumo dentro de los establecimientos en todo momento y «ha tenido los mismos picos que el resto de España». De ahí que le extrañe que la Junta siga con la estrategia de poner el punto de mira en su sector.

Asimismo, expresa su sorpresa por el hecho de que mientras solo se habla de la hostelería queda en un segundo plano el problema del abastecimiento de las vacunas, que son las que verdaderamente tienen que resolver el problema. La Administración «debería hacer hincapié en conseguir las dosis para cumplir con la promesa de tener inmunizado al 70% de la población en el verano».