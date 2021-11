CyL ve difícil suprimir las recuperaciones en ESO este curso

La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, ha reconocido la "sorpresa" que le ha causado el anuncio "en la prensa" de que el Ministerio de Educación y Formación Profesional lleve este mismo martes al Consejo de Ministros la aprobación del Real Decreto para la eliminación de los exámenes de recuperación en Secundaria, Bachillerato y FP este mismo curso, algo que será "difícil de cumplir".

Así lo ha advertido Lucas en una rueda de prensa en la que ha lamentado que la ministra, Pilar Alegría, haya traicionado el compromiso que expresó ante las comunidades autónomas en septiembre de que dicha medida no se aplicaría este curso, dadas las dificultades derivadas de encontrarse ya en marcha.

"Ya llevamos un trimestre de curso con unas reglas, un calendario y una programación", ha explicado la consejera para insistir en que será "difícil de cumplir" el nuevo decreto. "Por eso la ministra se comprometió a que en este curso no se aplicaba", ha apostillado Rocío Lucas en declaraciones recogidas por Europa Press.

Así, ha subrayado que lo que plantea el Real Decreto, a falta de conocer el detalle de su contenido, resulta "prácticamente imposible de cumplir" y ha añadido que Castilla y León valorará las "mejoras" que pueda aplicar en el mismo dentro de sus competencias para que se vea "perjudicada" la "calidad educativa" de la Comunidad.

Lucas también ha criticado que la decisión del Gobierno se haya basado en un dictamen "no vinculante" del Consejo de Estado y que no ha sido facilitado a las autonomías. Por ello, ha criticado la "falta de diálogo" del Ejecutivo central, así como que no "no mantenga" su palabra.

Además, la consejera ha recordado que los exámenes de recuperación han permitido en Castilla y León que "un 25 por ciento más de alumnos" hayan logrado titular "con conocimiento" de las materias.