La FIFA abre procedimiento disciplinario a Brasil y Argentina

La FIFA ha abierto un procedimiento disciplinario que involucra a las federaciones de fútbol de Brasil y Argentina tras la suspensión del partido de clasificación para el Mundial de Catar 2022 del domingo.

El partido se suspendió cuando funcionarios de la autoridad sanitaria de Brasil irrumpieron en el terreno de juego en Sao Paulo poco después del inicio por una presunta violación de las normas sanitarias frente al coronavirus por parte de los jugadores visitantes que juegan en la Premier League.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, describió la situación como "loca" el lunes, y el Comité Disciplinario del organismo rector mundial investigará ahora las circunstancias que llevaron a la suspensión. "Tras el análisis de los informes oficiales del partido entre Brasil y Argentina, la FIFA puede confirmar que se han abierto procedimientos disciplinarios que involucran a ambas federaciones", señaló en un comunicado.

"Se pidió a los dos equipos que proporcionaran más información sobre los hechos que llevaron a la suspensión del partido, que será recopilada y luego revisada a fondo por el Comité Disciplinario de la FIFA", prosiguió.

Según ANVISA, la Agencia Brasileña de Vigilancia Sanitaria, los cuatro jugadores argentinos de la Premier League -Cristian Romero y Giovani Lo Celso, del Tottenham; y Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, del Aston Villa- supuestamente declararon información falsa en los formularios oficiales a las autoridades del país, y al hacerlo se saltaron las reglas de cuarentena.

Los clubes habían anunciado que no permitirían a los jugadores viajar a países en la 'lista roja' por COVID-19 del gobierno del Reino Unido, lo que llevó a Infantino a escribir al primer ministro Boris Johnson para solicitar exenciones, que no estaban disponibles.

Anteriormente se había acordado con el Aston Villa que Martínez y Buendía no participarían en el próximo partido de Argentina contra Bolivia, a fin de minimizar su período de indisponibilidad después de regresar al Reino Unido y necesitar la cuarentena.

Tras ello, Argentina confirmó que ambos recibieron la autorización para regresar con su club. Si bien no jugarán contra el Chelsea en la Premier League el sábado, podrían estar disponibles para la visita del Everton el 18 de septiembre.

Sin embargo, el Tottenham no está seguro de cuándo regresarán Romero y Lo Celso, ya que la pareja no ha recibido permiso para unirse a Argentina, y serán sancionados con multas cuando con el club. Romero, fichaje veraniego procedente del Atalanta, y Lo Celso comenzaron el partido del domingo por la noche, junto con el portero del Aston Villa Martínez, pero Buendía no estaba en la convocatoria de la jornada 23.

ANVISA dijo que había confirmado, tras la verificación de pasaportes, que los cuatro jugadores "no cumplieron con la regla para la entrada de viajeros en suelo brasileño" después de declarar que no habían pasado por el Reino Unido en los últimos 14 días, lo que habría requerido ponerles en cuarentena a su llegada.

La situación fue considerada "un grave riesgo para la salud", y las autoridades sanitarias locales aconsejaron "determinar la cuarentena inmediata de los jugadores, a quienes se les impide participar en cualquier actividad y se les debe impedir que permanezcan en territorio brasileño". La selección argentina respondió a la entrada de los oficiales y la policía saliendo del campo.