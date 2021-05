Aranda tiene un 25% menos de los bomberos que necesita

Las comparaciones son odiosas y en el caso de la plantilla del Parque de Bomberos de Aranda más. Mirando las condiciones en las que se encuentra este cuerpo de extinción de incendios en ciudades similares como Miranda de Ebro, Soria o la comarca de Montes de Toledo, en el servicio arandino falta al menos una cuarta parte de los efectivos necesarios. Las cifras hablan por sí solas, mientras que la plantilla mirandesa y soriana es de 36 plazas (aunque en Miranda falta seis por cubrir), la arandina es de 32, de las que sólo 27 están cubiertas.

En concreto, faltarían nueve bomberos para cubrir medianamente las necesidades no solo de Aranda, sino de su comarca, que por extensión es similar a la de los Montes de Toledo donde el pasado mes de febrero se inauguró su parque de bomberos profesional para atender a 22 municipios con unos 60.000 habitantes y con una plantilla de 38 efectivos, es decir, seis más que la del parque arandino para la comarca ribereña.

Los agravios comparativos en lo que a las cifras de efectivos se refieren continúan en el plano del retén de bomberos, o el ‘buscapersonas’ que es como lo denominan en Miranda de Ebro, vigente en estos parques profesionales pero que lleva sin prestarse en Aranda desde principios de año. Este servicios facilita que, en el momento en el que el equipo de servicio sale a una intervención se active el retén y siempre haya efectivos en e parque para atender cualquier otro aviso.

«Nosotros tenemos un servicio de buscapersonas de cinco efectivos, que se activa si salimos fuera del término municipal, si la intervención se prevé larga o si es una emergencia», enumera los motivos para activar el retén Nicolás Pérez, delegado de CSIF en el servicio de bomberos de Miranda de Ebro. «Nuestro retén es ahora de cuatro personas, que se tiene que incorporar en 10 minutos al parque», especifica Federico Laguna, responsable de Bomberos del sindicato USO en Soria.

En estos dos parque de bomberos que sirven de espejo en el que mirarse el número de efectivos de cada retén es de cuatro profesionales, cuando en el de Aranda era solo de tres. «Cuatro bomberos es ya poco para una intervención importante, para apagar un contenedor no, pero si tienes un incendio importante, que es cuando la gente espera que des el do de pecho, es poco», recalca Pérez desde Miranda, mientras que desde tierras sorianas Laguna recalca que «va a quedar en auténtica evidencia casi penal el Ayuntamiento de Aranda como ocurra algo en ausencia de los bomberos municipales porque hayan salido a asistir un servicio fuera de la ciudad, es una irresponsabilidad».

Nueva movilización. Los bomberos de Aranda, después del complicado fin de semana vivido, volvieron a concentrarse ayer ante la Casa Consistorial para pedir que se reactive la negociación para buscar una solución y que el servicio vuelva a contar con un retén para cubrir las necesidades de la población. Conocedor de esta reivindicación, el edil de Seguridad Ciudadana, Fernando Chico, recalcó a esta redacción que el retén «tal y como se estaba haciendo hasta ahora era a todas luces ilegal» y que se buscarán los medios para hacerlo «conforme a la legalidad», que pasa por esperar a que se apruebe la relación de puestos de trabajo «en uno o dos meses» antes de abordar el nuevo convenio del retén. «Lo que no voy a hacer es prevaricar, tomar decisiones contrarias a derecho a sabiendas, yo por ahí no trago», insistió Chico.

En cuanto a la situación vivida por los tres bomberos de servicio el pasado viernes, que tuvieron que pasar por Urgencias hospitalarias tras una intervención de más de tres horas, el concejal lo calificó de «accidente laboral». Los portavoces de la plantilla de este servicio municipal creen que «el problema no es burocrático como quieren hacer ver, sino personal» ya que los afectados no han recibido la llamada ni del edil ni de la alcaldesa para interesarse por su estado. «He estado informado en todo momento de la situación por parte de la jefatura de Bomberos; otra cosa es que no ande llamando uno a uno, lo que no voy a cambiar es mi forma de ser por nadie», declaró Chico.