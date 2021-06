Vigil exige al PSOE "libertad de actuación"

El concejal de Licencias y Vías Públicas, Julio Rodríguez Vigil, ha exigido "responsabilidad" a sus socios en el equipo de Gobierno para que dote de medios "solventes" y mecanismos necesarios a su departamento que le permitan poder materializar las obras previstas. En una comparecencia pública esta mañana, el edil ha sorprendido al expresar abiertamente que también necesita "libertar de actuación" para poder realizar su trabajo y que los ciudadanos "no piensen que la Concejalía funciona mal" e, incluso, ha ido más allá y, a preguntas de los periodistas, no ha descartado su dimisión en caso de que la situación no se revierta.

Rodríguez Vigil aseguró que ha puesto esta circunstancia en conocimiento del alcalde, Daniel de la Rosa, que, según explicó, le ha transmitido que "está trabajando en ello". "Confío en que así sea", señaló, no sin antes advertir de que, en caso contrario, peligran las obras de los distritos. En este sentido, también ha hecho referencia a otras intervenciones que, en su opinión, acumulan retrasos al verse afectadas por esta situación, poniendo como ejemplos la plaza Enrique III, los problemas en la calzada en Reyes Católicos, el parque de Buenavista, la calle San Julián o la reposición de aceras y bordillos.