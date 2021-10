Contreras reclama fibra óptica y mejor cobertura

'Las abuelas de Contreras necesitan un teléfono que funcione', reza la sábana a modo de pancarta que han pintado los vecinos de esta localidad entre Barbadillo del Mercado y el cementerio de Sad Hill. Han aprovechado el puente del Pilar para expresar su hartazgo por la demora en la llegada de la fibra óptica y una mejora de la cobertura, que les prometieron para este verano y no ha llegado. ¿Cuántos de los que aparecen en la imagen se quedarán este invierno en esas condiciones? Cada vez menos, porque no se quieren arriesgar a no poder llamar al consultorio médico para obtener una cita. «La gente mayor se va», confirma Erkuden Hortigüela, concejala y vecina de Contreras. El servicio «funciona un día y 4 mal, y en agosto hemos estado prácticamente todo el mes sin teléfono», detalla.

De ahí que hayan vivido escenas como gente que para teletrabajar cargaba la mesa de cámping y dos sillas y se iba al monte en busca de cobertura. El secretario municipal «se tuvo que llevar el ordenador a la Diputación», porque en el ayuntamiento le resultó imposible realizar ningún trámite.

La empresa contratada para la instalación de la fibra óptica necesitan cavar una zanja de Barbadillo del Mercado a Contreras. Tienen el permiso de la Dirección General de Parques Naturales, ya que se encuentran dentro del espacio protegido Sabinares del Arlanza-La Yecla, y de la Demarcación de Carreteras. Pero requieren también el de la Confederación Hidrográfica del Duero, porque el Arlanza fluye entre ambas localidades. «Desde febrero sigue sin contestarnos la CHD», afirma Hortigüela.

Sin ese escollo, en Barbadillo del Mercado sí se completó en julio el cableado de todo el casco urbano y la obra fue entregada a finales de septiembre, aunque ahora están con los «papeles» para obtener las pertinentes autorizaciones, confirma su alcalde, José Antonio Sancho, y poder ofrecer el servicio de fibra óptica. También supondrá una mejora para este ayuntamiento, que en la actualidad se surte de internet a través de satélite, «mucho más caro», confirma el regidor.

Cierra la central de cobre. Además, los vecinos que aún conservan el teléfono fijo han recibido una carta de Movistar en la que se les comunica que se va a eliminar la red tradicional de comunicaciones por cobre, con el cierre de la central que presta servicio a Contreras el 26 de noviembre. Se sustituirá por «tecnologías alternativas», en principio, radio, por lo que se temen que empeoren las condiciones del servicio.