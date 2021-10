Unplugged VR

El air guitar, tocar una guitarra imaginaria, es tan antiguo como el rock & roll e incluso se celebran concursos. El estudio español Anotherway ha adaptado, de la mano de la editora Vertigo Games, este peculiar estilo a la realidad virtual de Oculus Quest gracias a la tecnología de seguimiento de manos que registra los movimientos de donde deberían estar los trastes de la guitarra. Hace 15 años se pusieron de moda los juegos musicales que utilizaban periféricos de plástico, pero Unplugged no utiliza ningún tipo de mando. El repertorio, como cabría esperar, está compuesto de temas de rock, desde Flying High Again de Ozzy Osbourne a Overloaded de Bumblefoot o The Kids Aren't Right de The Offspring. El mentor del juego es Satchel, de Steel Panther.