Antolín se alía con la plataforma global Plug and Play

Grupo Antolin, proveedor global de soluciones tecnológicas para el interior del automóvil, se ha aliado con Plug and Play, la mayor plataforma global de innovación con sede en Silicon Valley, con el objetivo de ampliar su ecosistema de innovación abierta. Con este acuerdo, Grupo Antolin entra en contacto con la mayor comunidad start-up del mundo para colaborar en el desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones innovadoras aplicadas al interior del automóvil. La multinacional burgalesa trabajará junto con la plataforma Plug and Play en España y el programa Startup Autobahn en Stuttgart (Alemania) para impulsar la innovación en el sector de la movilidad. Gracias a Plug and Play y Startup Autobahn, Antolin avanza en su estrategia de innovación abierta que busca crear una comunidad global que fomente el pensamiento disruptivo y el intercambio de ideas, conocimiento y tecnologías con los que hacer frente a los retos y la transformación de la industria automovilística.

Junto con más de 190 instituciones y empresas de movilidad en Madrid, Stuttgart, Silicon Valley, París, Shanghái y Tokio, Grupo Antolin se unirá al ecosistema global de Plug and Play, aprovechando la plataforma para impulsar su estrategia de liderar la transformación que vive la industria del automóvil desde el interior del vehículo. «El vehículo se está convirtiendo cada día más en un espacio vital, donde los usuarios deseamos disponer de la máxima seguridad, confort, entretenimiento y calidad. La tecnología necesaria para cubrir estas necesidades va mucho más allá de lo que pueda ofrecer la industria de automoción. Por eso, estamos construyendo un ecosistema internacional de innovación en continua expansión a través de la colaboración con centros tecnológicos, start-ups y socios estratégicos tanto dentro como fuera de la automoción. Gracias a Plug and Play, Antolin se pondrá en contacto con los principales actores de la industria y estará al tanto de los últimos desarrollos tecnológicos y las tendencias de innovación más disruptivas a nivel mundial», explica Jesús Pascual, consejero delegado de Grupo Antolin.

«Es maravilloso que Grupo Antolin se una a nuestra plataforma de innovación y esperamos trabajar juntos para dar forma al futuro de la movilidad y las ciudades inteligentes, de una manera conectada y sostenible. Nuestro objetivo es dar apoyo a la comunidad de innovación a través de una colaboración significativa entre start-ups y empresas y trabajar con Grupo Antolin significa integrar nuevas perspectivas de innovación en nuestro ecosistema global», subraya Saeed Amidi, consejero delegado de Plug and Play.

Plug and Play es una plataforma de innovación global que conecta start-ups, empresas e inversores de todo el mundo. Al unir a todos estos actores, tanto las start-ups como las corporaciones asociadas pueden avanzar y crecer juntas a través de inversiones y proyectos. El programa Startup Autobahn, centrado en la movilidad y fundado en 2016, ha ayudado a sus 29 socios, incluidos Daimler y Porsche, a desarrollar más de 320 proyectos piloto; está presente en China, India y Singapur.