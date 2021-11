La Junta centrará las restricciones solo en no vacunados

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, llamó hoy a las personas que todavía no lo han hecho a vacunarse contra el COVID-19 ante la "necesidad urgente" de completar este proceso de inmunización en todos los grupos de edad, dado el "incremento constante" de la incidencia acumulada y la evolución de la pandemia en las últimas semanas, que sin embargo remarcó no está teniendo repercusión importante en las UCI y plantas de hospitalización.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Igea insistió en que es "esencial" conseguir un incremento de la vacunación en Castilla y León y para ello señaló que desde los centros de salud se está llamando a estas personas para convencerles de que deben recibir las dosis previstas. Para ello, indicó que les diría que corren un "elevado riesgo", que piensen en las personas mayores o vulnerables de su entorno y que si hubiera restricciones serían para el colectivo de no vacunados.

Asimismo, el vicepresidente señaló que el 34 por ciento de los enfermos de COVID ingresados en la UCI no están vacunados, esto quiere decir, añadió, que la frecuencia de no vacunados es más de tres veces superior al riesgo de acabar en intensivos y añadió que es mucho más elevado en este grupo, que en la población general. "Llamamos a los que no se hayan vacunado a completar el proceso para evitar un incremento de la saturación hospitalaria y que pongan en riesgo sus vidas inútilmente", dijo.

"Las vacunas están funcionando y nos protegen, nos protegen de la enfermedad grave", concluyó Francisco Igea, quien pidió que de forma urgente los no vacunados procedan a hacerlo.