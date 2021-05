PP y Cs rechazan que Igea se retracte por lo del Procurador

Los grupos de PP y de Ciudadanos expresaron hoy su respeto al Procurador del Común pero defendieron su derecho en aras a la libertad de expresión de criticar y discrepar de su informe, a la vez que tildaron de "sainete" y de "utilización partidista" de la institución que PSOE y Podemos pidan una rectificación de la Junta por "el ataque" del vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, al informe sobre la gestión del covid en las residencias de mayores.

La "falta de rigor" del informe del Procurador del Común, en palabras de Francisco Igea, tuvo continuidad hoy en el pleno de las Cortes a través de la PNL de PSOE y Podemos, rechazada por PP y Cs y que contó con la abstención de Vox, en la que solicitaron rectificar y retractarse de sus críticas mediante un acuerdo formal del Consejo de Gobierno que reconozca la significativa trayectoria y el papel del mismo en la garantía de los derechos de la ciudadanía de Castilla y León.

El debate motivó un cruce de acusaciones entre Virginia Barcones (PSOE) y Pablo Fernández (Podemos), por un lado, y Miguel Ángel González (Ciudadanos) y Amparo Vidal (PP), por otro; mientras los primeros recriminaron la falta de respeto institucional, los segundos tildaron de "sainete" y de "utilización partidista" de las instituciones de la Comunidad.

Barcones recordó que la institución del Procurador del Común tiene una autoridad moral aunque no sea vinculante en sus resoluciones y afirmó que hasta el "actual incidente" la Junta había reconocido su papel de voz de los que no tienen voz y concluyó que se ha roto ese sistema de equilibrio institucional por "un Ejecutivo soberbio".

La socialista argumentó que el informe del Procurador del Común no es de una persona sino de una institución de Castilla y León y reclamó el respaldo de las Cortes a su figura ante la critica vertida por el vicepresidente, Francisco Igea, avalada por el presidente Alfonso Fernández Mañueco.

"Señorías de PP y de Cs lo que exigimos es respeto a la figura del Procurador del Común y para las víctimas y familiares de aquellas personas que fallecieron en las residencias en condiciones inhumanas", inició su intervención Pablo Fernández (Podemos), que volvió a tildar de "vergonzoso" el ataque al defensor autonómico.

Fernández señaló que la orden de la Junta para no movilizar a los residentes con covid a los hospitales es lo que recoge el informe del Común y concluyó que PP y Cs tienen "la última oportunidad" en el debate de hoy para respaldar al alto comisionado parlamentario.

El procurador de Cs Miguel Ángel González relató como evolucionó la pandemia, sin equipos de protección, expresó su compromiso con la institución y calificó de "sainete" la PNL en una "utilización partidista" del Procurador del Común. Así, tildó de "absurdas" las peticiones de la propuesta de la oposición y subrayó que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, "tiró por el barro" al anterior comisionado, en una critica avalada por Luis Tudanca.

"Hay que tener cinismo y cara dura para traer aquí esta propuesta", censuró González, que recalcó que el Procurador del Común no ha emitido una opinión y les pidió que "dejen de manosear a las instituciones en su beneficio".

Amparo Vidal (PP) argumentó que la supuesta defensa del Procurador del Común es "una utilización de la institución como arma arrojadiza contra la Junta", reflejó también la critica que en 2018 realizó al entonces comisionado Javier Amoedo el alcalde de Valladolid y como reaccionó Tudanca y preguntó si en ese momento presentaron una PNL: "Rotundamente no, ahí están dos varas de medir".

"Si, desde el PP defendemos la trayectoria del Procurador del Común y también el derecho a discrepar en el marco de la libertad de expresión", concluyó Vidal, cuya enmienda, para "continuar reconociendo" la significativa trayectoria y el papel del Procurador del Común en la protección y defensa de los Derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que "no es óbice" para que sus informes se puedan "no compartir e incluso criticar, como dijo el portavoz socialista en mayo de 2018, no fue aceptada.

Pablo Fernández afeó que se tache de "sainete" la PNL cuando Ciudadanos solo "busca un puestillo" ante las próximas elecciones y subrayó que es "el colmo" que el PP se erija en defensor de la libertad de expresión con su ley mordaza.

"Si quiere convertir las Cortes en una whiskería con soeces comentarios machistas, hágalo con sus amigos pero cumpla las normas", indicó en referencia a Igea, que ayer afirmó que su respeto a las instituciones es como el de Nacho Vidal a la castidad y a cuando el vicepresidente con altos cargos de su departamento estaba en una terraza sin cumplir la distancia de seguridad.

Pablo Fernández calificó de "vergonzoso" lo recogido en la enmienda, en el sentido de "sostenerla y no enmendarla", y criticó la falta de respeto, dignidad y decencia de los socios de gobierno, y Virginia Barcones les acusó de "arrasar con todo lo que funciona, en una política de tierra quemada". "¡De verdad no van a respetar nada. Van a convertir la política en un barrizal!", clamó en declaraciones recogidas por Ical.