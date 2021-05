Llorens dirá adiós el domingo al Blasgón y Ceres

El pivote alicantino Miguel Llorens disputará este fin de semana en Santander su último partido como jugador del Blasgón y Bodegas Ceres. El de Petrer abandonará la disciplina ribereña al término de la presente temporada tras tres años a orillas del Duero para recalar el próximo curso en el Valence VHD. Conjunto éste de la Proligue gala (segunda división francesa), y destino que le llevará a rememorar su anterior etapa en el país vecino, aunque en esta ocasión en una categoría superior a la ya vista con el Saint Etienne. Algo que, «por físico, nivel y fortaleza», asume, «creo que a mi estilo de juego le va a venir muy bien».

No obstante, previo a que eso suceda, el equipo amarillo deberá aún acabar la liga a domicilio en la capital cántabra. Una temporada que según el propio Llorens se ha hecho «muy larga y ya hay ganas de terminar», pero que a su vez no ha dejado de ser una «experiencia muy bonita y chula» de jugar. «No hemos conseguido el objetivo, que era permanecer en la categoría» señala, «pero hemos estado intentándolo durante todos los partidos». Un hecho que, valora, ha quedado patente con «el orgullo de Aranda de Duero» y su mentalidad de «luchar hasta el último momento y última bola».

Elemento diferencial en cuanto a valores éste, y escenario de épica que el alicantino buscará repetir, una vez más, éste domingo ante Sinfín. Primero por un ejercicio de pura profesionalidad. Segundo porque, como añade, «cuando volví de Francia para reencontrarme con toda mi gente, Aranda me ayudó muchísimo en todo y me hizo recuperar la ilusión por jugar otra vez en España».

De este modo, y aunque el Blasgón y Ceres se encuentre ya descendido, Llorens apuesta porque el conjunto arandino volverá a tirar de casta para dejar un buen sabor de boca en La Albericia. «Buscaremos no quedar últimos porque, sinceramente, creo que no nos lo merecemos después de la temporada que hemos hecho». Sabe que es complicado porque Sinfín jugará su último partido en casa, pero también que ellos no han dicho su última palabra. «Sabemos que esto no ha terminado aún», finaliza. «Queda una semana y tenemos que intentar tener la cabeza lo más fría posible para hacerlo lo mejor posible».