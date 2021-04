Hironobu Sakaguchi no solo es el creador de Final Fantasy, en su estudio Mistwalker también ha creado grandes obras como Blue Dragon, Lost Odyssey o The Last Story. Tras unos años dedicado a investigar en el mercado de móviles con el brillante Terra Battle, la primera parte de su nueva obra, Fantasian, llega en exclusiva a Apple Arcade como un juego en el que los fondos son capturas de más de 150 dioramas construidos a mano -como ya hizo en Terra Wars- que le dan un aspecto encantador y único y la música corre a cargo de Nobuo Uematsu. La jugabilidad de este juego de rol muestra también personalidad, con combates en los que se pueden enviar amigos a una mazmorra dimensional. Un juego imprescindible en los dispositivos Apple.