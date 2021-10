De la fosa de La Paredeja al cementerio de Ibeas de Juarros

Los restos de los siete cuerpos hallados en 2019 en la fosa de La Paredeja, en Ibeas de Juarros (Burgos), descansan desde hoy en el cementerio de la localidad burgalesa, tras el acto de reinhumación y homenaje a las víctimas llevado a cabo por la Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos.

Un acto que, tal y como explica la presidenta de la Coordinadora, Sol Benito, se lleva a cabo tarde debido a la pandemia del COVID-19, pero que servirá para homenaje a estas siete personas, cuyas familias no se han podido identificar aún. “Las familias que en su día hicieron la petición de exhumación están, pero no son sus abuelos”, lamenta, aunque asegura que, pese a no serlo, las sienten como suyas. “No es mi abuelo, pero murió o le asesinaron por lo mismo, así que lo tratas igual que si fuera el tuyo”, resume.

Al hilo de esto explica que les gustaría poder encontrar a las familias de estas siete personas, al igual que quieren encontrar los restos de los familiares de aquellos que iniciaron la petición para esta exhumación.

A primera hora de la tarde, un nutrido grupo de personas emprendió desde Ibeas de Juarros el camino a pie hasta la fosa común, donde tendría lugar el acto. Una vez en el lugar, se colocaron siete féretros, uno por cada una de las personas halladas en el lugar, acompañados de flores. Allí se recordó el duro trabajo llevado a cabo para lograr encontrar la fosa, y se puso en valor a aquellas personas cuyo testimonio y recuerdos fueron clave para poder ubicar el lugar exacto donde se hallaban los restos.

“Ese día lo celebramos como si los hubiésemos encontrado vivos, porque volvían a ser personas”, subrayaron durante el acto, haciendo referencia al momento exacto en el que la búsqueda dio sus frutos. En este punto recordaron la importancia de conocer la verdad sobre lo ocurrido, puesto que sin ella no es posible establecer los responsables de estos hechos ni de identificar a las víctimas.

Tras el acto en lugar donde se ubicaba la fosa, que incluyó música y la lectura de poemas del poeta español Marcos Ana, los siete féretros fueron trasladados a pie hasta el cementerio de Ibeas de Juarros, donde se procedió a la reinhumación en una tumba cedida por el Ayuntamiento de la localidad.

Posteriormente, en el salón de actos del Consistorio, los asistentes pudieron conocer de mano del equipo técnico responsable el informe final de la exhumación, del que la presidenta de la coordinara destacó las pertenencias encontradas junto a estos restos, que indican que “no pasaron por ninguna cárcel”. “Llevaban crucifijos, cadenas, carteras con dinero, pertenencias que le quitan a una persona cuando pasa por una cárcel”, señala, aunque recuerda que todo esto son hipótesis, puesto no saben con seguridad cómo fueron los hechos.

El informe reveló también las características de las personas encontradas en esta fosa, como su edad. Benito explica de hecho que los restos hallados corresponden tanto a gente joven como personas de mediana edad.