Camino despejado para el Presupuesto de Aranda

El Ayuntamiento Aranda de Duero está un paso más cerca de aprobar definitivamente su presupuesto para este 2021. La comisión de Hacienda que se celebró ayer aprobó las enmiendas presentadas por el Partido Popular y Vox y rechazó las del resto de grupos, incluida la de los no adscritos, que pedían la liberación de dos ediles.

Solventada esta cuestión, quizá una de las más espinosas después de que Vox advirtiera hace dos semanas que sólo daría su apoyo a las cuentas municipales si no incluían cambios en el borrador y que otra condición sine qua non para su visto bueno era que no se liberasen concejales, el camino para la aprobación del Presupuesto, en principio, parece despejado.

Tal como informó a este periódico la concejala de Hacienda, Elia Salinero (Ciudadanos), la enmienda que presentaron Mar Alcalde y Sergio Ortega sólo contó con sus propios votos a favor más los del PP. El resto de partidos lo rechazaron. Salinero restó importancia al hecho de que el partido naranja y los ‘populares’ se manifestaran en sentido contrario a pesar de gobernar en coalición. "No es una propuesta que viniera del PP", recordó al respecto.

Así las cosas, las únicas enmiendas que han recibido el visto bueno de la comisión de Hacienda son la presentada por el PP relativa "a una cuestión que no se metió en el Presupuesto porque no llegaban los datos de la subvención para la reparación del Colegio Castilla", explica Salinero, al tiempo que subraya que parte de esas obras vienen financiadas por la Junta de Castilla y León. La otra enmienda admitida a trámite, presentada por Vox, se refiere a una serie de variaciones en el anexo de convenios con asociaciones deportivas.

Pleno extraordinario. Ahora, el próximo paso será la convocatoria de una comisión de Personal "para que se apruebe la plantilla que va en el mismo documento que el Presupuesto", explica Salinero. Los servicios técnicos tendrán que elaborar una propuesta que recoja tanto este proyecto como las enmiendas aceptadas y ver cuáles son las modificaciones presupuestarias "que se hayan hecho desde el inicio del año hasta ahora y quedan absorbidas por el propio presupuesto". A partir de ahí se procederá a convocar un pleno extraordinario a principios de junio, ya que "parece que no dará tiempo a llegar al ordinario de la semana que viene", avanza la concejala.

Todo ello tras fracasar la propuesta de Podemos de bajar el sueldo de la alcaldesa a tres veces el salario mínimo por un defecto de forma. "No hacía constar qué partidas reducía y cuáles ampliaba", precisa Salinero. Tampoco prospera la propuesta de IU de reducir el gasto en publicidad y propaganda, ni las del PSOE, que contemplaban cambios tanto en el capítulo 2 como en el 6.