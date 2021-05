Sin radar hasta junio para vigilar el límite de 30 en Aranda

Se cumple una semana desde que entraron en vigor en toda España los nuevos límites de velocidad: 20 kilómetros por hora en las vías que dispongan de una única plataforma de calzada, 30 kilómetros por hora para las calles con un único carril por sentido de circulación y 50 para el resto de vías. No respetar esta normativa, que pretende reducir la siniestralidad, conlleva multas que oscilan entre 100 y 600 euros, además de perder hasta seis puntos en el carné de conducir. En Aranda de Duero, las posibles sanciones no llegarán, al menos, hasta junio, ya que en estos momentos, los agentes de la Policía Local no cuentan con ningún radar.

Al no disponer de recursos para controlar el exceso de velocidad, resulta inviable justificar ningún tipo de multa. «Ahora mismo no tenemos medios para comprobar la velocidad a la que circulan los vehículos», apuntan fuentes policiales, al tiempo que subrayan que «toda sanción tiene que ir justificada por un aparato de medida» y al no contar con este servicio, «es algo que legalmente no tiene base, sería hacer un trabajo nulo».

Aunque desde hace unos meses, la Policía Local arandina empezó a trabajar con el Multacar, las mismas fuentes aseguran que este dispositivo no sirve directamente para calcular la velocidad de los vehículos, sino que lo que hace es captar coches mal estacionados.

Así las cosas, los agentes esperan recibir en junio el servicio de radar que la Dirección General de Tráfico (DGT) pone a disposición de los ayuntamientos, previa solicitud. «Es una furgoneta rotulada, sin fin recaudatorio, su sola presencia ya sirve, en muchos casos, para evitar infracciones».

En ocasiones anteriores, el Ayuntamiento de Aranda se ha alternado con el de Miranda de Ebro para contar con este sistema de control durante 6 meses cada uno. «Es verdad que últimamente no lo hemos traído por nuestra escasa plantilla, no podíamos abarcar más», admiten las citadas fuentes.

«Informar y concienciar». Así las cosas, en esta primera semana con la nueva normativa en vigor, los agentes de la Policía Local de Aranda se han volcado en labores de información y concienciación con los ciudadanos, especialmente en «los puntos más conflictivos, como pueden ser las entradas a la ciudad y vías de gran longitud como la avenida Castilla, San Francisco, Carrequemada...».

También han prestado ayuda a la sección de Obras para cambiar las señales con el indicativo de 30 km/h y así evitar confusiones.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Aranda, Fernando Chico, no ha contestado a las reiteradas llamadas de este periódico.